TL

تحسنت قيمة سندات لبنان الدولارية بنسبة 1.4 بالمئة نتيجة أجواء جديدة وأبرزها تأكيد الرئيس الأميركي في برقية للرئيس عون استعداد بلاده للعمل مع حكومة تمثل لبنان، فيما أملت السفارة الفرنسية بشدة تشكيل حكومة جديدة فعالة وذات مصداقية في أقرب وقت لاتخاذ إجراءات ضرورية لإنعاش البلد.

المنار

البلد الواقف عشية استقلال حزين، ينتظر بعد قليل موقف رئيس مستقل يدفع ثمن حريته ووطنيته، ليتحدث للبنانيين برسالة استقلال. وفي رسائل المشاورات الحكومية بين الافرقاء قبل الاستشارات، بات التركيز حول اسم رئيس الحكومة ومواصفاته، ان كان نائبا أو إختصاصيا أو سياسيا من خارج الندوة البرلمانية. وهناك أكثر من إسم مطروح والعمل يجري للتوافق على أحدهم كما علمت المنار.

nbn

ولأن الفتنة أشد من القتل توجه الرئيس نبيه بري بمناسبة عيد الاستقلال إلى اللبنانيين قائلا: كما صنع اللبنانيون قبل ستة وسبعين عاما استقلالهم بالوحدة... اللبنانيون اليوم كل اللبنانيين مدعوون إلى حماية الاستقلال لا بل صنعه مجددا بتصليب وحدتهم وعدم الوقوع بفخ الفتن.

mtv

في 11 تشرين الثاني من عام 1943 ثار الشعب اللبناني بمختلف أطيافه ضد الانتداب الفرنسي، وفي الثاني والعشرين منه انحنى الفرنسي أمام الارادة الجامعة الجامحة بالاستقلال. عشرة أيام كانت كافية لتتخلى إحدى القوتين الاستعماريتين الأكبر في العالم عن حلمها باستتباع لبنان. في 17 تشرين الأول عام 2019 ثار أحفاد الشعب نفسه بمختلف أطيافهم مطالبين حكاما من أبناء جلدتهم بأمور بديهية أبسط: دولة عصرية خالية من الفساد، قضاؤها عادل، يعيش فيها ابناؤها بمساواة وبحبوحة وازدهار.

NTV

بين تشرينين يولد لبنان الجديد.. السيد الحر المستقل عن حكام من المرتزقة السياسية.. وفي العيد السادس والسبعين تستقل السلطة بدروها عن شعبها، قرن الا ربع أهدر دمها ثلاثة عقود من الفساد.. سيقتطع منها رئيس الجمهورية الليلة ثلاث عشرة دقيقة ليوجه رسالة إلى اللبنانيين لكن شعب لبنان العظيم دخل يومه السادس والثلاثين من عمر انتفاضة، ترسم الوطن من الخاصرة لينتزع حقه في الشارع عن طبقة غرقت في شبر تكليف.. فتأليف تستدرج عروض سياسيين باتوا خارج معادلات الشارع وتطرح الأسماء في البازار الحكومي على طريقة مجالس النهب بلا مناقصات ولا فض عروض.

OTV

خلصت أوساط سياسية عبر الـ OTV، داعية إلى ترقب مضمون رسالة رئيس الجمهورية في تمام الثامنة، وآملة في ألا يعود البعض المعروف إلى افتعال إشكالات في الشارع، نحن بغنى عنها، في وقت أول ما نحتاج إليه هو التروي والحوار والخروج بحلول.

LBC

للمرة الأولى في تاريخ لبنان منذ استقلال 1943، عرضان: عسكري ومدني ... العرض العسكري في وزارة الدفاع لثلاثة رؤساء ووزيرين: الداخلية والدفاع، دون غيرهما من الوزراء الباقين في حكومة الثلاثين، وهو عرض رمزي لأن الجيش " محجوز " كما يقال بالعامية، منذ أكثر من شهر، ويقوم بأكبر عملية انتشار في تاريخه، حدودا وداخلا، خصوصا ان الإنتفاضة في شهرها الثاني والتطورات الميدانية تتفاعل كل يوم ...

الميادين

أفادت ​وزارة الخارجية القطرية​ بأنها "ترحب بالإفراج عن الأساتذة الجامعيين الأميركيين والأستراليين المحتجزين سابقًا في ​أفغانستان​ منذ عام 2016 إثر خطفهما في ​كابول​ في إطار صفقة تبادل ستشمل ثلاثة مسؤولين بارزين من الحركة المتمردة موقوفين لدى السلطات الافغانية.

الجزيرة

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في كلمة له خلال اختتام الاجتماع التشاوري الثالث للزراعة والغابات بتركيا​ الذي عقد في العاصمة ​أنقرة​، عن أن "بلاده تأتي في المرتبة السابعة من حيث الناتج الزراعي عالميا بينما تصدرت بلدان القارة الأوروبية".

العربية

افتتحت ​الحكومة السورية​ أول معمل لإنتاج ​الأدوية​ ​السرطانية في البلاد بهدف توفير العلاج لآلاف المرضى المصابين بالسرطان في ​سوريا​ والمساهمة في توفير القطع الأجنبي. وافتتح المعمل في مدينة عدرا الصناعية ويتبع للشركة المركزية للصناعات الدوائية مينفارما.