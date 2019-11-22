لبنان الحر

أكّد الرئيس الأسبق ​أمين الجميل​، "أننا نلتقي مرة أخرى اليوم بعد 13 سنة على استشهاد النائب والوزير الراحل بيار الجميّل لنؤكد أنه لا يزال موجودا معنا وعلى المسيرة الصعبة التي قادها بيار بنجاح وموجود في قلب وفكر كلّ منا.

صوت لبنان

لفت النائب السابق ​أمل أبو زيد​ بمناسبة ​عيد الاستقلال​ إلى أن 76 عاماً بات عمر استقلالنا، 76 عاماً تخلّلتها حروب ووصايات ولكن وطننا بقي وصمد وسينهض من جديد، صحيح أن استقلالنا تعرّض لكبوات لكنه بإرادة شعب عظيم رفع شعار "حرية سيادة استقلال" وناضل في الساحات، كان الاستقلال ضائعاً فوُجد وكان شكلياً فأصبح حقيقياً.

radio orient

ركّز عضو القيادة القطرية لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي​" في ​لبنان​ ​محمد شاكر القواس​، على أنّ "لمجلس النواب​، وفقًا للمادة 70 من ​الدستور اللبناني​، الحق أن يتّهم رئيس ​مجلس الوزراء​ والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم.

اذاعة النور

اشار وزير المهجرين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ الى انه "في بدايات الحراك أنذرنا الناس من الأحزاب التي ركبت الموجة"، معتبرا ان "اليوم أصبحت الصورة أوضح بعد تصريحات وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ و​السفير الاميركي​ السابق في لبنان ​جيفري فيلتمان​ ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​".

صوت المدى

اشار النائب ​عثمان علم الدين​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "‏أننا تحررنا من الإنتداب والوصاية منذ زمن وما زال ذلك الشبح مسيطرا على أغلب المؤسسات التي ترضخ لحكم التيارات السياسية، لذلك لا بد من تحرير وتفعيل هذه المؤسسات في سبيل خدمة المواطن.