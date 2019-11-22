أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن على إيران تقديم توضيحات بشأن رصد آثار لليورانيوم في موقع غير معلن بأراضيها. وأعلن القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية أنه من المقرر عقد اجتماع بين الوكالة وإيران في طهران الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوع بالتفصيل مضيفاً أنه يجب على طهران التعاون مع الوكالة من أجل حل المسألة على وجه السرعة.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن يتحرر من أفكار القرن 18 حيث كان أصحاب السلطة يرون أنفسهم فوق القانون والنظام الدوليين. ودان عباس موسوي بشدة بيان بومبيو الذي قال فيه إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا يتعارض مع القانون الدولي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تصفية 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف عين العرب خلال عملية نفذتها طائرات مسيرة تركية.

انتقدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي السعودية على إخلالها بتعهدها تقديم 100 مليون يورو لقوة عسكرية من دول الساحل لمكافحة الإرهاب غرب إفريقيا.

أكدت السلطات البوليفية الجديدة مقتل 8 متظاهرين أثناء قيام قوات الأمن بفك حصار فرضه محتجون على مصنع لتكرير النفط في مدينة إلـ ألتو غرب البلاد.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن وزراء خارجية الدول الأعضاء تبنوا قرارا يقضي باعتبار الفضاء منطقة عمليات استراتيجية. وذلك لحماية الاتصالات وأنظمة الملاحة والاتصالات والتحركات العسكرية. وقال "نحن نقوم بخطوة دفاعية ولا نريد عسكرة الفضاء"، و يوجد في الفضاء أكثر من 2000 قمر صناعي نصفها تابعة لدول الحلف.

أكدت مجلة "فورين بوليسي" أن البنتاغون ينظر حاليا في إمكانية إخراج ثلثي طائراته المسيرة من طراز "غلوبال هوك" من الخدمة بعد أشهر من إسقاط إيران واحدة منها. ونقلت المجلة الأميركية عن مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع قولهم إن سلاح الجو قدم إلى مكتب وزير الدفاع مارك إسبر اقتراحا يقضي بوقف تشغيل 21 من أصل 35 طائرة مسيرة بالغة القيمة من هذا الطراز تنفذ حاليا مهام استطلاعية في الشرق الأوسط ومناطق

أخرى من العالم، وذلك ضمن سلسلة تقليصات حادة تطال بعض البرامج الدفاعية الأميركية.

كشف رئيس الوزراء البريطاني سبب رفض حكومته نشر ملف حول "تدخل روسيا في الانتخابات والاستفتاءات البريطانية"، مؤكدا عدم وجود أدلة على ذلك.

نفى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية موركان أورتاكوس أخبار تداولتها وسائل إعلام أميركية عن نية وزير الخارجية مايك بومبيو الاستقالة.

شدد المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن من حدة نبرته تجاه السعودية، مؤكدا على ضرورة معاقبة الرياض على خلفية حرب اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي. وشدد على ضرورة تجميد المساعدات العسكرية إلى الرياض وجعل السعودية دولة منبوذة على الصعيد الدولي.

تعهد الرئيس الأميركي بنشر بياناته المالية قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، موضحا أن سبب قراره هو "مطاردة الساحرات" المستمرة ضده من جانب "المدعين الديمقراطيين في نيويورك".

أبدى المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة السيناتور بيرني ساندرز قناعته بأن الوقت حان لتراجع الولايات المتحدة سياساتها تجاه الشرق الأوسط وبالأخص إسرائيل. وأعلن مشاطرته منافسيه الديمقراطيين تطلعهم إلى تشديد مواقف الإدارة الأميركية تجاه السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وحرب اليمن، مضيفاً أنه يسعى إلى حدوث نفس التغيير في سياسات واشنطن تجاه إسرائيل أيضاً.

حذرت الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مغبة توقيع قرار للكونغرس يشكل تدخلا في شؤون هونغ كونغ، فيما واصل المحتجون الحشد داخل جامعة البوليتكنيك التي تحاصرها الشرطة في هونغ كونغ.

اعتبر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق أن الولايات المتحدة والصين اقتربتا بشكل كبير جدا من حافة المواجهة، وقال إن الدولتين تقفان عند "سفح حرب باردة".

عين رئيس سريلانكا المنتخب حديثا غاوتابايا راجاباكسا شقيقه الأكبر الرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسا، رئيساً للوزراء مكرسا عودة قوية لأسرته إلى الساحة السياسية وهذه سابقة تاريخية في البلاد.