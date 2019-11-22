أعلنت هيئة النزاهة العراقية استدعاء وزير ثالث على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة. ورفعت السلطات العراقية، الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت متاحة للمواطنين دون الحاجة لاستخدام برامج كسر الحجب.

اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن موجة المظاهرات الشعبية التي اجتاحت بغداد وبعض المحافظات الجنوبية كانت مشروعة، مشددا على احترام دستور البلاد حرية التعبير. وأقر بان التظاهرات "كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها".

نفى اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حدوث أي احتكاك بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد.

"أمل الملك السعودي أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة وأن يدرك أنه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل غيره من الشعوب".

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اعتراف إيران بتمثيل الحوثيين لديها، وتسليم مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية في طهران لممثليهم.

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عمرو طلعت، أنه سيجري إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" اليوم. وأشار إلى أنه بإطلاق هذا القمر ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان أن الجيش المصري الثالث الميداني على استعداد قتالي كامل، ومستوى تدريب عال وكفاءة قتالية كبيرة.

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم وادي الأردن قاتلا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة.

زجت السلطات السودانية بأمين عام حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج في سجن "كوبر" على خلفية التهمة الموجهة لعدد من الأشخاص ومن بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير، بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على الشرعية الدستورية في العام 1989.

قال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، إن حركته لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب "قلب تونس". وناقش مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الحبيب الجملي التوجهات العامة للحكومة وأولوياتها في هذه المرحلة، خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بحياة الناس، ومواجهة الفساد بحزم.

تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية المختصة من توقيف شخصين بمدينة الناظور مشتبه بارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمهلوسات.. وعثر رجال الأمن بعد تفتيش السيارة المضبوطة على 3 أطنان و657 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

فازت السعودية والإمارات وتونس مجدداً بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.