الأخبار/ هديل فرفور

قالت أن سوق الدواء لن تكون بمأمن من الأزمة المالية والنقدية الراهنة، هذا ما تُفيد به المعطيات المستقاة من نقابة الصيادلة في لبنان. إذ حذّر نقيبها من انقطاع بعض الأدوية ومن الدخول في أزمة فعلية بعد مهلة أقصاها شهران. وعلى الخُطى نفسها، يسير قطاع المُستلزمات الطبية التي قد ترتفع أسعارها بنسبة ٣٠ في المئة.

البناء/ وفيق إبراهيم

تناول موضوع الحراك الشعبي في لبنان وقال بأن تأثير الدور الخارجي على الحراك يزداد بشكل يبدو الجزء المطلبي منه، تائهاً الى حدود الضياع السياسي والاغتراب عن الواقع الوطني.

ما يؤكد هذه الإشكالية هو صمت اهل الحراك على سلسلة مواقف أميركية وأوروبية وإسرائيلية تتعلق بدورهم وأهدافهم الى جانب تسلل قوى داخلية لبنانية اليهم، وهذا يهدّد استمرار الحراك كحركة مطلبية تريد إلغاء الطائفية السياسية والفساد السياسي وتطمح الى قانون انتخابات على اساس الدائرة الوطنية الموحّدة ، لذا يجب على الحراك التبرؤ من السياسيين الذين يريدون ركوب الموجة كما رفض نصائح فيلتمان وتحيات اسرائيل وبذلك يستطيعون المطالبة بالتغيير السياسي والجميع يصدقهم عندما يرفضون الادوار الطائفية الكامنة.

نداء الوطن/ألان سركيس

قال بأن لبنان يُحيى اليوم عيد الإستقلال وسط إنتفاضة تحرّكت لكي تُنقذ ما تبقّى من كيان ومؤسسات الدولة، في حين تبقى المراوحة الحكومية سيدة الموقف ولا بصيص أمل في القريب العاجل، مضيفاً أن الإتصالات السياسية لم تصل بعد إلى حل حول التأليف والتكليف للحكومة، وختم قائلاً إن الجميع ينتظر ما سيحلّ بالملف الحكومي في الأيام المقبلة، علماً أن اللعبة السياسية دخل عليها معطى الثورة، تلك الثورة التي تؤكد أنها مستمرة حتى تحقيق مطالبها.

الشرق / تيريز القسيس صقر

قالت أنه رغم المراوحة التي نشهدها يومياً بعدم التوصل الى تسوية لبدء الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة، وعدم حصول أي خروق ايجابية في أي ظروف جد استثنائية، يبدو ان المجتمع الدولي بدأ ينظر الى الوضع الداخلي بجدية اكبر، وبدأ تحركات واتصالات بين الدول الاعضاء بهدف التوصل الى قرار موحد حيال ما يحصل في لبنان، كما نقلت عن بعض المراجع قولها ان التدخل السياسي لبعض الدول الاجنبية يعتبر تحركا ومسعى دوليا لمعالجة الازمة، وهذا الامر لا ينطبق عليه عبارة "تدويل الازمة" فالتدويل يعني نقل الملف اللبناني الى طاولة الأمم المتحدة المؤلفة من الدول الدائمة العضوية .