روسيا اليوم

وزير الدفاع التركي: نتحاور مع روسيا بخصوص الوحدات الكردية شمال شرقي سوريا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تبحث مع روسيا كيفية التعامل مع استمرار وجود مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في المناطق التي يشملها الاتفاق بين البلدين.

وقال أكار إن روسيا أبلغت تركيا يوم 29 أكتوبر أنه تم سحب 34 ألف مقاتل وأكثر من 3200 قطعة من الأسلحة الثقيلة من شريط عمقه 30 كيلومترا في سوريا على الحدود التركية، وأضاف في تصريحات أمام لجنة برلمانية "يجري بحث النتائج المخالفة لذلك مع الاتحاد الروسي".

وذكر أن تركيا تأكدت أن وحدات حماية الشعب لا يزال لها وجود في منطقة منبج "مرتدية ملابس عناصر النظام" السوري، وطلبت من روسيا حل هذه المشكلة. وأضاف أن المباحثات مع روسيا بشأن زيادة الدوريات في تل رفعت مستمرة.

وكانت أنقرة أوقفت عمليتها العسكرية التي استهدفت بها وحدات حماية الشعب الشهر الماضي بعد الاتفاق مع موسكو على انسحاب الوحدات الكردية من مساحة من الأرض شرقي نهر الفرات وكذلك من مدينتي تل رفعت ومنبج غربي النهر.

روسيا اليوم

بغداد: المظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن موجة المظاهرات الشعبية التي اجتاحت بغداد وبعض المحافظات الجنوبية كانت مشروعة، مشددا على احترام دستور البلاد حرية التعبير.

وأقر عبد المهدي، أثناء استقباله أمس الأربعاء وفدا من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية، بأن المظاهرات التي قتل فيها أكثر من 300 شخص "كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها".

وأشار إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات وتقليص الاعتماد على النفط وزيادة الموارد وفرص العمل.

وقال عبد المهدي إن حكومته اتجهت منذ البداية للاعتماد على الفلاحين في قضية استثمار موسم الأمطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الإنتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة أرضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الاقتصاد العراقي.