وكالة الأناضول

فرنسا تأسف "لتأخر" السعودية بتمويل القوة المشتركة لدول الساحل

أعربت فرنسا، عن أسفها لـ "تأخر" السعودية في تمويل تسليح القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي.

جاء ذلك على لسان وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال جلسة استماع في الجمعيّة الوطنية (البرلمان).

وقالت بارلي إن السعودية لم تف حتى الآن بالوعد الذي قطعته قبل نحو عامين بتقديم الدعم المالي لتسليح جيوش قوة دول الساحل الخمس.

وأضافت "لا يَسَعني سوى إبداء الأسف لعدم إيفائها (السعودية) بالالتزامات التي تعهّدت بها"، حسب قناة "فرانس 24".

وشدّدت وفق المصدر نفسه على أن "قلة المعدات لدى هذه الجيوش مشكلة حقيقية".

وكانت السعودية قد تعهدت في ديسمبر/كانون الأول 2017 بتقديم دعم مالي بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود التصدي للمسلحين، وذلك في ختام قمة استضافتها فرنسا بهدف التعبئة الدولية حول دول الساحل الخمس.

وكالة أنباء رويترز

مسؤول: تركيا في حاجة للتخلص من صواريخ إس-400 الروسية كي تنهي مواجهة مع أميركا

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس إن تركيا في حاجة "للتخلص من" منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها من أجل تجاوز أزمة مع واشنطن.

وتقول الولايات المتحدة إن هذه المنظومة تمثل تهديدا للقدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.

وتابع المسؤول متحدثا في إفادة للصحفيين أن فرض عقوبات أميركية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية ما زال أمراً قائماً.

ومضى يقول "هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين إما المضي قدماً وإما التخلص من (صواريخ) إس-400 بأنفسهم".

وكالة فرنس برس

اقتراح ألماني لـ "الحد من الاضرار" في حلف الأطلسي بعد انتقادات ماكرون

قبل أسبوعين من قمة حلف الأطلسي في لندن في الذكرى السبعين لتأسيسه، قدّمت ألمانيا اقتراحاً للمساعدة في "الحدّ من الأضرار" بعد انتقادات وجهها الرئيس الفرنسي للحلف معتبرا انه في حالة "موت سريري" في وقت لا يشكل موضوع الحفاظ على وحدة موقف الحلف أولوية بالنسبة إلى الأميركيين.

واقترح وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس تشكيل لجنة خبراء يترأسها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لتعزيز العملية السياسية داخل الحلف وهو في الأصل منظمة عسكرية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين مدعو رسمياً لزيارة مولدوفا

أكد رئيس مولدوفا إيغور دودون، اليوم الخميس، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية العام المقبل.

وقال دودون في مقابلة مع موقع "يونيميديا": "أتمنى كثيرا أن أرى في المستقبل القريب، ربما العام المقبل، زيارة بوتين الرسمية لمولدوفا، وقد قدمت له دعوة رسمية للحضور إلى جمهوريتنا".

وأشار الرئيس المولدوفي إلى أنه سيعقد كذلك هذا العام اجتماعات مع بوتين، مضيفاً بقوله "سيكون لدينا اجتماعات قبل نهاية العام، على الأقل أنا مدعو إلى اجتماع غير رسمي لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في 20 كانون الأول/ديسمبر، وقد تكون هناك اجتماعات أحاديه الجانب".