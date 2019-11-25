الشرق الأوسط

18/11/2019

ابتكار مادة كيميائية "قابضة" للمياه

تشير دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة " إيست أنغليا" الأميركية، نشرت في كانون الثاني 2018 على موقع" اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي" إلى أن " ربع أراضي العالم مهدد بالجفاف، حيث إن موارد المياه تتجه إلى الانحسار بسب تداعيات التغيرات المناخية"، وهو ما فرض ضرورة البحث عن حلول للاستفادة من كل قطرة مياه. أحد حلول خرجت من جامعة كاليفورنيا حديثا عبر ابتكار مادة كيميائية، يمكن وصف وظيفتها بأنها تقوم بمساعدة النبات في القبض على المياه والاحتفاظ بها، بما يمكن أنّ يساعد في وقف موجة الخسائر السنوية الهائلة للمحاصيل، بسبب تداعيات الجفاف.

وتحاكي هذه المادة حمض الأبسيسيك ABA, ، وهو الهرمون الطبيعي الذي تنتجه النباتات استجابة لخطر الجفاف، حيث يبطئ هذا الهرمون من نمو النبات، لذلك لا يستهلك ماء أكثر مما هو متاح وبالتالي لا يذبل. وعن كيفية استخدام هذه المادة، يضيف " النباتات لا تستطيع التنبؤ بالجفاف، لكننا إذا اعتقدنا أنّ هناك فرصة لحدوث الجفاف قبل أسبوعين من حدوثه، فلدينا ما يكفي من الوقت لاستخدام تلك المادة مع المحاصيل".

الدّيار

19/11/2019

موسيقي يعزف على البيانو أثناء إجراء جراحة في دماغه

أجرى أطباء إيطاليون عملية جراحية متطورة لدماغ موسيقي عاشق للجاز أمتعهم بعزفه على البيانو أثناء إجرائهم العملية له.

وتساعد التقنية المطورة، التي يطلق عليها اسم" جراحة الدماغ الواعي" الأطباء في علاج أورام الدماغ ونوبات الصرع دون الإضرار بالمناطق المسؤولة عن الرؤية أو الكلام أو الحركة، عن طريق الخطأ.

وتمكن مريض مدرس للموسيقى، في مستشفى" موريزيو بوفاليني" وسط إيطاليان من عزف العديد من الألحان على البيانو أثناء عملية إزالة ورم سرطاني من دماغه.

وقال رئيس قسم الأعصاب في المركز، إن الجراحة المعقدة و" الاستثنائية" كانت ناجحة. وأوضح أنّ الطريقة المختارة هي أفضل خيار لإنقاذ حياة المريض، مع ضمان الحفاظ على " مهاراته الفنية والموسيقية".

19/11/2019

مادة تسبب توهج السرطان بـــ "الأخضر" لكشف أعقد الأورام وتجنّب البتر!

وجد باحثون أنّ صبغة الفلورسنت، التي تجعل الأورام تتوهج باللون الأخضر، تساعد الأطباء في البحث عن الأورام التي يصعب إيجادها من أجل تدميرها دون المساس بالسليم منها.

ويستخدم الأطباء البريطانيون هذه المادة، للمساعدة في تحديد نوع من السرطان يسمى" ساركوما".

في منطقة العظام أو العضلات أو حتى الغضاريف، وغالباً ما تتشابك الأورام مع الأنسجة السليمة، سواء خارج أو داخل الجسم. ويعد خطر انتشار هذا النوع من السرطان مرتفع للغاية، لذا يضطر الجراحون في كثير من الأحيان إلى إزالة جزء كبير من النسيج الصحي بجانب الورم، وفي الحالات الشديدة، قد يعني ذلك بتر أحد الأطراف.

وبالاعتماد فقط على عمليات المسح للحصول على إرشادات، قد يزال، باستخدام صبغة تتوهج كاميرا خاصة محمولة باليد، يمكن للجراحين رؤية لأني ينتهي النسيج السرطاني.

وفي العملية، تحقن الصبغة، المعروفة باسم الإندوسيانين الأخضر، في مرضى الساركوما قبل الجراحة، ويبدو أنها تمتص بسرعة من قبل الأورام. وعند إزالة الورم، يستخدم الجراحون كاميرا طورت خصيصاً، تعتمد على ضوء الأشعة تحت الحمراء، لكشف منطقة الجرح.

نداء الوطن

/21/11/2019

متجر ثوري بريطاني لتحسين خياراتك الغذائيّة

هذا هو متجر DNA Nudge الذي فتح أبوابه في لندن ويزعم أنه يساعد الناس على تحسين خياراتهم الغذائية أثناء التسوّق بناء على جيناتهم وعوامل مرتبطة بأسلوب حياتهم، مثل النشاط الجسدي، مع أنّ فعالية الحميات الشخصية التي ترتكز على الاختبار الجيني ليست مثبتة بعد. تخضع ضمادات عليها عينات من الحمض النووي للتحليل في المتجر. تتطلّب العملية حوالي ساعة من الوقت وتختبر الجينات المرتبطة بتفكيك الكافيين وقابلية الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكولسترول والنوع الثاني من السكري. ثم تتحوّل تلك المعلومات إلى مواصفات شخصية توصي بالكمية القصوى من مختلف المكونات الغذائية، بما في ذلك الملح والدهون والسكر. إذا كان الفرد معرّضاً مثلاً لارتفاع ضغط الدم، قد يومض السوار باللون الأحمر للإشارة إلى خيار غني بالملح. ثم يقترح تطبيقاً متصلاً به على هاتف ذكي بدائل عن ذلك الخيار من الفئة الغذائية نفسها. يستطيع المتجر بهذه الطريقة أن يطلب من شركات التصنيع وتجار التجزئة التوقّف عن بيع المنتجات الخاضعة للمسح إذا كانت لا تناسب جماعات واسعة من الناس، قد يشكل هذا الابتكار أيضاً مصدر معلومات قيّمة حول خيارات التسوّق اليوميّة.