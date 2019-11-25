وكالة الأناضول

الرئيس التركي يزور قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوجه إلى قطر، في زيارة رسمية يشارك خلالها في الاجتماع الخامس اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين. وبحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان، سيلتقي خلال زيارته، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف البيان، أن زعيمي البلدين سيترأسان الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، والذي يشارك فيه وزراء ومسؤولين من كلا البلدين. ومن المقرر أن يوقع البلدان خلال هذه الزيارة، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في المجالات المختلفة. ويعتزم أردوغان، على هامش زيارته إلى الدوحة، زيارة القاعدة العسكرية التركية بقطر.

وكالة أنباء رويترز

رئيس وزراء إسرائيل يواجه المحكمة وتحديات حزبية بعد اتهامه بالفساد

طلبت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل من المحكمة العليا يوم الأحد أن تأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك منصبه بعد اتهامه في قضايا فساد مما يزيد الضغوط التي يواجهها من داخل حزبه الحاكم. ونفى نتنياهو، الذي أمضى في الحكم أربع ولايات، الاتهامات بالرشى والاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه. وجاء توجيه الاتهامات له وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل، وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في التماسها للمحكمة العليا إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر "تجاوزاً لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام في مؤسسات الحكم".

وكالة فرنس برس

بلومبرغ يعلن رسمياً ترشّحه للرئاسة الأميركية

أعلن الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ رئيس بلدية نيويورك السابق، ترشحه للرئاسة الأميركية متعهدّاً "إعادة بناء أميركا"، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشّحين الديموقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترامب. سيكون لترشّح بلومبرغ، قبل ثلاثة أشهر فقط من بدء الانتخابات التمهيدية، وقعه على المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحاً ديموقراطياً. وقال بلومبرغ (77 عاماً) إن المخاطر كبيرة جداً، مضيفاً "علينا أن نفوز بهذه الانتخابات وعلينا أن نبدأ بإعادة بناء أميركا". وكان بلومبرغ قد مهّد في الأسابيع الأخيرة لاحتمال دخوله سباق الانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي بتسجيل اسمه لدى لجنة الانتخابات الفدرالية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مسؤول ألماني يدعو لعلاقات أفضل بين فرنسا وألمانيا بعد الخلاف الأخير

قال حليف للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن على ألمانيا وفرنسا دفن خلافاتهما وانتهاج شراكة بنّاءة مع طرح أفكار واقعية، وذلك بعد خلاف علني بين البلدين الكبيرين في الاتحاد الأوروبي، حول حلف شمال الأطلسي. وبحسب "رويترز" فقد أصبحت العلاقات بين البلدين الجارين، اللذين يمثلان محور الاتحاد الأوروبي، أكثر تعقيداً على نحو خاص منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئاسة مع اصطدام خططه الإصلاحية الطموح للتكتل الأوروبي بالنهج الحذر الذي تتبناه ميركل.