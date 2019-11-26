الجزيرة - السعودية

أبو الغيط: القمة العربية ستعقد في موعدها آذار المقبل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية العادية القادمة ستعقد في موعدها الدوري في شهر آذار القادم. وقال أبو الغيط في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث القرار الأمريكي بشأن الاستيطان، إن "الدولة التي عليها الدور لاستضافة القمة تقدر وتقيم موقفها حالياً، وفور انتهاء عملية تقدير الموقف هذه، إما ستأخذ هذه الدولة على عاتقها استضافة القمة أو ستتنازل عنها للدولة التالية، وبالتالي من المبكر الحديث عن القمة الآن". تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للترتيب الأبجدي لنظام عقد القمة العربية الدورية فإنه يفترض أن الجزائر هي من ستستضيف القمة بعد أن استضافت تونس القمة العربية الأخيرة.

أخبار الخليج - البحرين

"حوار المنامة" يختتم فعالياته.. والخبراء يؤكدون: المنطقة تمر بفترة تقرير المصير الاستراتيجي

اختتمت فعاليات مؤتمر"حوار المنامة" في دورته الخامسة عشر، الذي استضافته مملكة البحرين على مدار يومين بمشاركة وفود سياسية وعسكرية يمثلون 52 دولة من شتى أنحاء العالم، وسط إشادة كبيرة بنجاح المملكة في تنظيم هذه الفعالية الدولية التي تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وقدّم المشاركون في الجلسة الختامية التي حملت عنوان "اجتياز التغير الجيو سياسي: الشرق الأوسط في السياق العالمي" مجموعة من القراءات والاستنتاجات التي خرج بها خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، مؤكدين أن المنطقة تمر بفترة تقرير المصير الاستراتيجي، والتي تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة من خلال الديمقراطية الفعالة لبناء المستقبل.

القدس - فلسطين

عشراوي تستنكر طرده.. شاكر قبيل ترحيله: لا ضوابط في إسرائيل تمنع استهداف الحقوقيين

طردت إسرائيل، عمر شاكر، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد معركة قضائية طويلة اتُّهم فيها بدعم مقاطعة إسرائيل. ونفي شاكر خلال مؤتمر صحافي نظمته المنظمة في فندق الأميركان كولوني المزاعم الإسرائيلية بالسعي إلى تقويض ونزع شرعية إسرائيل، وأن يكون قد دعا إلى مقاطعتها أو دعم حركة المقاطعة خلال عمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الناشط الحقوقي شاكر: "اليوم أنا وغداً باقي المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ليس هناك ضوابط في إسرائيل تمنع استهداف العاملين في مجال مراقبة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية". وتعهد شاكر بمواصلة وتكثيف عمله لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

الاتحاد - الإمارات

وزراء الخارجية العرب يرفضون القرار الأميركي بشأن الاستيطان الإسرائيلي

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إدانته ورفضه قرار الولايات المتحدة الأميركية الذي أعلنه وزير خارجيتها يوم 18 الحالي باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي. وأكد المجلس في قرار أصدره تحت عنوان "رفض القرار الأميركي اعتبار الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي" في ختام دورته غير العادية برئاسة العراق، أن هذا القرار الأميركي باطل ولاغ وليس له أثر قانوني ومخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

الوطن - عمان

الجيش السلطاني العُماني يواصل فعاليات التمرين العُماني الفرنسي المشترك (محارب الجبل/٣)

يواصل الجيش السلطاني العُماني فعاليات التمرين العُماني الفرنسي المشترك (محارب الجبل/٣) بمدينة سواسون بالجمهورية الفرنسية، حيث أنهت وحدات الجيش السلطاني العُماني المشاركة في التمرين ونظيرتها الفرنسية الاستعدادات والتحضيرات للبيان العملي الختامي للتمرين، والذي سيبدأ تنفيذه يوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وقد أظهرت القوات المشاركة في التمرين المشترك من كلا البلدين مستويات عالية في التنظيم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة حسب الخطط الموضوعة للتمرين، وبما يتناسب مع طبيعة واقع العمليات العسكرية في الوقت الحالي.

الدستور الأردنية - الأردن

إجماع عربي على رفض القرار الأميركي حول المستوطنات

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره الولايات المتحدة الأميركية الأحادي؛ لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن، وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وطالب وزراء الخارجية العرب في ختام الدورة غير العادية للمجلس التي عقدت، بمشاركة الأردن ورئاسة العراق، المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.