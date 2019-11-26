الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الأمن: لتشكيل حكومة جديدة في لبنان قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب واستعادة الاستقرار ضمن الإطار الدستوري

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان، إلى "الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات في لبنان". أضاف البيان، الذي وافق عليه المجلس بالإجماع، خلال اجتماع عادي حول لبنان: "إن الدول الأعضاء تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي". وتابع: "إن دول المجلس تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق". كما أكد مجلس الأمن "أهمية أن تتشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري".

وكالة الأناضول

تركيا وقطر توقعان 7 اتفاقيات تعاون

وقعت تركيا وقطر 7 اتفاقيات في عدد من المجالات، بحضور زعيمي البلدين رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وجرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة الدوحة، التي يُجري إليها الرئيس أردوغان زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً. ووقع وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن البيان المشترك للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وكالة أنباء رويترز

مصدر أمني: تركيا لن تستأنف العملية العسكرية بشمال شرق سوريا

قال مصدر أمني، إن تركيا ملتزمة تماماً بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا والولايات المتحدة بخصوص شمال شرق سوريا، وإنها لن تستأنف هجومها العسكري هناك. وتوصلت أنقرة إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن الشهر الماضي لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا، التي أوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد. لكن أنقرة قالت سابقاً إن روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بالاتفاق، وهددت بشن عملية جديدة. وقال المصدر الأمني، إن تركيا ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة في إطار الدفاع عن النفس.

وكالة فرنس برس

ترامب يقيل وزير البحرية دفاعًا عن ضابط ارتكب تجاوزات

انتقد وزير البحرية الأميركية ريتشارد سبنسر الرئيس دونالد ترامب بعد إقالته في إطار خلاف بشأن تدخل الرئيس الأميركي لوقف قرار بخفض رتبة ضابط من قوات النخبة ارتكب تجاوزات. وتمّت إقالة سبنسر من المنصب المدني كوزير للبحرية بعدما أشارت معلومات إلى أن تدخل ترامب في قضايا تأديبية أثار غضب القيادة العسكرية الأميركية. أوقف ترامب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة قرار خفض رتبة غالاغر الذي صدر بعد إدانته. وقال ترامب في تغريدة إن البحرية تعاملت "بشكل سيئ للغاية" مع غالاغر. وأشار إلى أنه طلب من سبنسر الاستقالة على خلفية القضية وبسبب ما اعتبره الرئيس فشله في التعامل مع مسألة ضبط تجاوز الميزانية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد إعلانها القضاء على "داعش"... القوات الأميركية تستأنف عملياتها ضده شمالي سوريا

استأنفت القوات الأميركية عمليات واسعة النطاق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) شمالي الجمهورية العربية السورية. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، بأن القوات الأميركية قامت بالاشتراك مع القوات الكردية، بعملية "واسعة النطاق"، كما أكد البنتاغون، ضد مقاتلي "داعش" في محافظة دير الزور السورية. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لبيان أصدره التحالف العسكري الأميركي المتمركز في بغداد، نتيجة للعملية، تم "تصفية" و"إصابة" العديد من مقاتلي "داعش"، وتم القبض على أكثر من عشرة إرهابيين. وقال القائد العام للقوات المسلحة المركزية الأميركية، الجنرال كينيت ماكنزي: "على مدار الأيام والأسابيع القادمة، ستنتعش وتيرة القتال ضد ما تبقى من تنظيم داعش"، حسبما ذكرت الصحيفة.