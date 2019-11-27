الجمهورية 26/11/2019

غولدمان ساكس يتوقّع ثبات أسعار السلع الأولية

تقرير ل"غولدمان ساكس" أنّ أسعار السلع الأولية ستظل مستقرة رغم ضعف نمو الطلب في عام 2019 بسبب تراجع الإمدادات نتيجة انخفاض الاتفاق الرأسمالي.

وتابع أنّ الانخفاض " الحاد والملحوظ" للإنفاق الرأسمالي يمنح مجموعة أوبك (تضم دول منظمة البلدان المصدة للنفط وروسيا ومنتجين آخرين) ثقة بأنها تستطيع إدارة الفائض النفطي في 2020، رغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الدول من خارج أوبك العام المقبل.

وقال البنك: " في نمو أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أنّ يستمر تداول برنت حول 60 دولاراً للبرميل في 2020 إذا ستكون حاجة لتخفيضات أوبك وتباطؤ نشاط النفط الصخري لتعويض زيادة قوية للإمدادات من أماكن أخرى".

ورغم النظرة المستقبلية المستقرة لأسعار النفط القياسية، يتوقع غولدمان ساكس أن يحقق النفط عائداً 10 بالمئة العام المقبل.

كما توقع البنك أن تمدد أوبك وحلفاؤها في اجتماعهم في 5 كانون الأول تخفيضات الإنتاج الحالية حتى منتصف 2020 مع دعم روسيا المساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق استقرار في أسعار النفط مع إدراج شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

24/11/2019

روسيا تكثّف جهود الإشهار العالمي لـــ"صنع في موسكو"

تحاول روسيا الاستفادة من كل الإمكانات المتنوّعة المتاحة للترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية. وبرزت في الآونة الأخيرة جهوداً خاصّة تبذلها في هذا المجال سلطات العاصمة الروسية، التي تسعى إلى إشهار العلامة التجاريّة “Made in Moscow” على المستوى العالمي، وذلك من خلال برنامج يحمل ذات الإسم، يوفّر الدعم لشركات الصناعات الرقمية والإنتاج الصناعي والغذائي وغيرها من شركات ومؤسّسات، ووفق الخطة للعام القادم في إطار هذا البرنامج، سيتم تمثيل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في المعارض الدولية في دبي وسنغافورة، وشركات الكومبيوتر في معرض دلهي، بينما شركات الهندسة الميكانيكية والصناعات في معرض وارسو، وستذهب شركات منتجات وخدمات الرعاية الصحية للمشاركة في معارض سيول ودوسلدورف وآلما آتا، وستشارك شركات الصناعات الغذائية في معرض دبي ضمن برنامج "صنع في موسكو" ستقوم سلطات مدينة موسكو بتمويل كامل تكلفة مشاركة هذه الشركات في المعارض الدولية، وستقوم بتنظيم لقاءات ومحادثات لممثّليها مع مستثمرين حالها حال العواصم في معظم دول العالم، تعد موسكو مركزاً رئيساً للاقتصاد الروسي، وفضلاً عن الشركات "الأصيلة"، أي المسجّلة في العاصمة وتمارس نشاطها الإنتاجي والاقتصادي ضمن حدودها الإداريّة، توجد فيها ممثليات رئيسية لمعظم الشركات الروسية، لا سيما شركات النفط والغاز والنقل، وممثليات شركات الإنتاج الصناعي، وغيرها.

24/11/2019

لماذا تتقدم فرنسا على ألمانيا في النمو الاقتصادي؟

تتجه أنظار المحلّلين الاقتصاديين في دول الاتحاد الأوروبي كافة إلى فرنسا، التي تتقدّم اليوم على ألمانيا في سرعة نمّوها الاقتصادي. وبات واضحاً أنّ ألمانيا تعاني من صعوبات اقتصادية جمّة تجلّت أولى إشاراتها بانكماش ناتجها المحلي في موازاة معاناة القطاع الصناعيين مشكلات مصيرية قد تكون تداعياتها طويلة الأمد. في حين تستمر فرنسا بوتيرة نمو اقتصادي سريعة، إنما بعيدة كل البعد عن مستوى عام 2017 حينما قفز ناتجها المحلي بعدل 0.7 في المائة كل ثلاثة شهور، من دون أن تتأثّر بالصعوبات الاقتصادية الألمانية الحالية. تقول وزارة الاقتصاد الألمانية، إنّ المفوّضيّة الأوروبية تتوقّع لعام 2019 نمو الناتج المحلي الفرنسي 1.3 في المائة لنظيره الألماني. وتضيف بأنّ حركة الصادرات والواردات في كل من ألمانيا وفرنسا تلعب دوراً في تحديد سرعة نمو الناتج المحلي والحركة الاقتصادية معاً. فعلى صعيد الصادرات، تفوّقت فرنسا على ألمانيا في بيع منتجاتها الصناعية في الخارج. ومن جرّاء التوتّرات التجارية بدأت الاستثمارات الألمانية ترزح تحت سلّة من الصعوبات التي تجعل تحرّكاتها، داخليّاً وخارجيّاً، محفوفة بالحذر والهواجس...ومن خلال تلك العناصر تخلص إلى أنّ "ألمانيا تتمتع بانكشاف تاريخي على حركة الصادرات، التي تتحوّل في الأوقات التجارية العصيبة إلى توازن تجاري ومالي حسّاس تعاني منه حكومة برلين وكافة الشركات المحليّة". في سياق متصل، تقول الخبيرة في الشؤون الاقتصادية الأوروبيّة من مصرف "دويتشه بنك"، إنّ السياسات الاقتصادية لكا من ألمانيا وفرنسا متباينة. ونظراً لأسعار الفائدة المتدنّية تستفيد ألمانيا اقتصاديّاً أكثر بكثير من فرنسا. وتضيف بأنّ تراجع حركة الاستثمارات الألمانية، كان حاسماً في إبطاء النمو الاقتصادي الألماني مقارنةً بنظيره الفرنسي.

26/11/2019

"المركزي" الصيني يحذر من مخاطر مالية مرتفعة

قال بنك الشعب الصيني إن الصين تحتاج إلى مواجهة المخاطر المالية القائمة، ويجب أن تتصدى للمخاطر من تقلبات السوق" غير المعتاد" التي تنجم عن صدمات خارجية، وذلك في ظل إعطاء بكين الاستقرار المالي أولوية وسط تنامي التحديات.

وقال البنك المركزي في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، إن الأسواق المالية شديدة الحساسية حيال أوضاع التجارة العالمية وزيادة الضبابية فيما يتعلق بالسيولة العالمية، مضيفاً أنه سيزيد الإشراف الآني على أسوق الأسهم والسندات والنقد الأجنبي لتفادي انتشار المخاطر بين القطاعات.

وتابع المركزي أن التخلف عن سداد استحقاقات السندات ربما يستمر، لذا يجب على السلطات أنّ تمنع المخاطر الناجمة عن مثل تلك التخلفات من إثارة مخاطر نظامية، مع زيادة العقوبات على الانتهاكات التنظيمية في سوق الأوراق المالية. في غضون ذلك، أفادت مذكرة شروط اطلعت عليها" رويترز" أن حكومة الصين فوضت 13 بنكا استثماريا لقيادة صفقة إصدار سندات سيادية بالدولار الأميركي، وهو الإصدار الثالث لها منذ إحياء برنامجها لإصدار الديون الدولية قبل عامين.