TL

لقد أحدث بيان المجلس الشرعي هزة في الضغط من أجل هذه الاستشارات وأعقب ذلك بيان للرئيس سعد الحريري من العيار نفسه لا بل أقوى في ما تضمنه من اعتذار واضح عن تكليفه إذا ظل شرط حكومة التكنوسياسية قائماً..

المنار

شيعت طيرفلسيه حسين شلهوب، وأبقت أنصارية أبواب حزنها مفتوحة على قريبته الشهيدة سناء الجندي، فيما كان البقاع مجنداً بقبضات الحزن ونداءات الرفض لكل أعمال الترهيب والبلطجة والاستفزاز، فحمل أهل بعلبك والهرمل حزن الشهيد علي علاو، مع الشهيدين شلهوب والجندي، متمنين أن تكون دماؤهم قد فدت وطنا من فتنة كانت وما زالت تحضر لها الغرف السوداء، وتذكيها أبواق فتنة لا تزال تعمل إلى الآن .

nbn

لا تأخير للرواتب في دفعها، إذ أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل البدء بتحويل معاشات الموظفين لهذا الشهر وفق المواعيد، مؤكداً أن مصالح الناس وحياتهم ومعيشتهم ومشاكل المصارف وارتفاع الأسعار وفوضى السوق تتطلب تدابير عاجلة واجتماعات لجان حكومية للمتابعة ومشدداً على أن تصريف الأعمال لا يعفي الرئيس والوزراء من المسؤولية.

mtv

ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل الحكومة. هذا ما أعلنه الرئيس سعد الحريري بصريح العبارة وببيان مكتوب أعد بدقة متناهية ووجه فيه رسائل في أكثر من اتجاه. إذاً، إنها مرحلة سياسية أخرى تبدأ. فبعد استقالة الحريري دارت معظم الحركة السياسية حول سؤال واحد: من سيكلف تشكيل الحكومة، الحريري أو سواه؟ الجواب الحاسم قبل اليوم لم يكن ممكناً. مصدر الحيرة أن الحريري لم يعلن بشكل صريح موقفه، فظل الالتباس قائماً وظلت دوائر كثيرة تشيِّع أن الحريري يريد العودة إلى السراي لكنه يناور في الوقت الضائع حارقاً الأسماء المحتملة لتحل مكانه.

NTV

وفي حرب الرايات فإن المستقبل لم يوفر جهداً في الشارع ما استوجب نداءات عدة من قياداته لتجنب الاحتكاك الذي شهد جولة دراجات خطرة ليل أمس عند خطوط التماس، هذه كانت السياسة خطاً مقطوعاً في الحلول سالكاً نحو الاستشارات الملزمة التي رجحت مصادر بعبدا إجراءها الخميس وإذا تعذر وصول النواب المسافرين يكون الموعد يوم الجمعة.

OTV

موقف الحريري علقت عليه أوساط سياسية عبر الـ OTV بالإشارة إلى أن الأخير أدرك صعوبة عودته إلى رئاسة الحكومة في ظل ما يطرحه من شروط تعجيزية ومستعصية ومستفزة للقوى البرلمانية، ونظراً إلى دقة المرحلة المقبلة اقتصادياً ومالياً وشعبيا.

LBC

في اليوم الثلاثين على استقالة الحكومة، وفي اليوم الثاني والأربعين على ثورة 17 تشرين الأول، هل يمكن القول إن الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل الحكومية قد بدأت؟ الجواب بدأ يتبلور تباعاً اعتباراً من منتصف هذا النهار حيث صدر بيان عن الرئيس سعد الحريري أعلن فيه تمسكه بقاعدة: " ليس أنا بل أحد آخر "...

الميادين

أعلن نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ عن "عودة نحو 370 ألف سوري من ​تركيا​ إلى المناطق التي تحررت من الإرهابيين في بلادهم"، داعياً جميع الجهات التي تتمنى إنهاء ​الأزمة​ الإنسانية في ​سوريا​ إلى "التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة".

الجزيرة

كشف الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن أن "قطر قد تدعم خطط ​تركيا​ لتوطين أكثر من مليون لاجئ سوري شمال شرقي بلادهم"، مشيراً إلى "أنني عرضت الخطط على ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آلـ ثاني وإن مشاريعنا أعجبته".

العربية

رأى القيادي بحركة "فتح" حسين الشيخ أن "تأجيل حركة "حماس" ردها المكتوب حول موقفها الإيجابي من ​الانتخابات​، هروب من الاستحقاق"، مشيراً إلى أن "موقف حماس هروب من استحقاق الانتخابات، وبحث عن ذرائع تغطي على موقفها المعطل لإجراء الانتخابات".