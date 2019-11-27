لبنان الحر

علق رئيس بلدية زحلة- معلقة و​تعنايل​ ​أسعد زغيب​ عن استدعائه إلى ​النيابة العامة المالية​ بملف يتعلق بموقف السيارات الملاصق لقصر عدل زحلة وطمأن من "يحاول أن يشوش على عمل المجلس البلدي، من خلال إشاعة أجواء سلبية، إلى أنهم لن ينجحوا في إمساك تهمة واحدة يمكن أن تسيء إلى سيرته كرئيس للبلدية.

صوت لبنان

أكدت ​غرفة طرابلس​ والشمال أن "مسلسل الأزمات المتداخلة والظروف القاسية غير المألوفة التي يعاني منها الجميع على مختلف المستويات، هي نتاج أساسي لسوء الطريقة التي تدار بها البلاد بحيث أن هذه الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد تستدعي الإسراع في إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة.

radio orient

اعتبر النائب ​علي درويش​ أنه "‏في ظل ​الوضع الاقتصادي​ المتهالك واختلال سعر صرف ​الليرة الذي​ يطال جميع فئات المجتمع، بات لازماً الإسراع في ‎الاستشارات النيابية وتأليف ​حكومة​ تبدأ بتنفيذ برنامج عمل إصلاحي يلبي طموحات الناس عنوانه استقلالية ​القضاء​ وبناء دولة".

اذاعة النور

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، على أن "قطرات الدم التي أريقت عند ​طريق الجية​ في سبيل هذا الوطن لا بد أن تثمر خيراً لهذا البلد" معتبراً "أن ​الجنوب​ اليوم عاش مأتم وطني على المستوى الشعبي".

صوت المدى

أكدت نائب رئيس التيار "الوطني الحر" للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيبي، "أننا ندين أي مظهر عنفي والإشكالات التي تحصل هي بسبب ​قطع الطرق​".