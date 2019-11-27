"الشرق الأوسط" قتل 13 عسكرياً فرنسياً بتصادم مروحيتين أثناء عملية عسكرية ضد متشددين إرهابيين في مالي، وذلك في أكبر خسارة بشرية في صفوف الجنود الفرنسيين منذ بداية انتشارهم في الساحل عام 2013.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي في بيان: هذا الخبر الرهيب محزن لجيوشنا ومجتمع الدفاع وفرنسا بأسرها، مشيرة إلى أن تحقيقاً فتح بهدف تحديد الظروف الدقيقة لهذه المأساة.

"الجمهورية" كشفت الولايات المتحدة أمس، عن أنها تلقت نحو 20 ألف رسالة من إيرانيين عن الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، تشمل صوراً وتسجيلات فيديو وذلك بعدما كانت قد دعت المتظاهرين إلى تحدي القيود المفروضة على الإنترنت، وعقد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مؤتمراً صحافياً عرض خلاله صوراً تظهر قطع طرق بإشعال العوائق، وتوجه بومبيو لشعب إيران بالقول، إن الولايات المتحدة تسمعكم وستواصل الوقوف إلى جانبكم وهي ستواصل عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتهمين بممارسة القمع ضد الاحتجاجات، معبراً عن قلقه إزاء اختبار تركيا نظامها الدفاعي الصاروخي روسي الصنع معرباً عن رغبة واشنطن في عدم تشغيل أنقرة لهذا النظام.

"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لم تتعهد لأحد بعدم استخدام منظومة الدفاع الجوي "أس 400" الروسية.

"الشرق الأوسط" قالت السلطات الإيرانية إنها اعتقلت عدداً من قادة الاضطرابات في عدة محافظات شهدت احتجاجات وأعمال عنف أدت إلى حرق محطات بنزين وبنوك ومراكز حكومية وحافلات.

قال قائد شرطة طهران إن الشرطة ضبطت 300 ألف من أنواع الأدوية بما فيها المزورة.

أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في إيران خلال الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود.

نفى مصدر إيراني مطلع لوكالة إيرنا الإيرانية للأنباء صحة التقرير الذي أوردته وكالة رويترز عن تخطيط وتنفيذ قادة عسكريي الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

"الشرق الأوسط" نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن القوات الخاصة قتلت 26 من مسلحي طالبان خلال عمليات جرت أمس في عدة أقاليم.

"الشرق الأوسط" أوقفت السلطات التركية مواطنة فرنسية في ولاية أضنة جنوب البلاد على خلفية محاولتها الالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن بلاده ستنتهي من إعادة غالبية المحتجزين لديها من عناصر "داعش" الإرهابي إلى بلادهم بحلول نهاية العام الحالي.

"الجمهورية" وضعت فرنسا وألمانيا خطة لتوجيه الإصلاح العميق للاتحاد الأوروبي لتقديمه إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد ومواجهة المخاوف بشأن الانقسامات بين قادتها. وتدعو مسودة الخطة إلى عقد مؤتمر حول مستقبل أوروبا يبدأ العام المقبل ويستمر حتى 2022.