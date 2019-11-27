النهار/ وجدي العريضي

عرض للاقتحامات والتوغل في مناطق "الرينغ ومونو والجميزة" وسواها وصولاً إلى صيدا وصور من جانب مناصري "حزب الله" وحركة "أمل"، معتبراً بأنها تركت جملة تساؤلات كثيرة داخلياً وعربياً دولياً في حين عادت الذاكرة باللبنانيين إلى عبارات ومفردات الحرب اللبنانية.

وقال إن وزير الدفاع الياس بو صعب لم يترك مناسبة إلا وتحدث فيها عن مخاوفه من الحرب الأهلية، لافتاً إلى أن أكثر من سفير غربي بعث بتقارير إلى حكومته عن صورة الشارع في بيروت وفي لبنان كاشفاً بأن أحد النواب يقول إن هناك تسوية ما يجرى طبخها وهي شاملة سياسياً ومالياً واقتصادياً.

النهار/ ابراهيم بيرم

رأى أن حركة "أمل" والتيار الوطني الحر" و"حزب الله" قرروا القيام بهجوم مضاد في وجه فريق الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لإبراز أمرين:

أن عملية الاستثمار إلى اقصى الحدود في الشارع والتصرف به قد انتهت إلى غير رجعة.

أن مرحلة البحث عن اسم مقنع لخلافة الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة قد بدأت.

ونقل عن مصادره قولها إن الحريري أخذ فرصة وبعدها صارت أبواب كل الخيارات مفتوحة أمامنا.

النهار/ منال شعيا

نقلت عن النائب محمد الحجار نفيه ما يقال عن استقالات لعدد من النواب المستقبل، نافياً أن يكون هذا الموضوع تم بحثه خلال اجتماع الكتلة، مضيفاً أنه في حال استقال نواب كتلة المستقبل نكون قد دخلنا موجة فراغ مخيفة لا استشارات، لا مجلس ولا سياسة ولا انتخابات نيابية مبكرة، ولا أعتقد أن الفراغ يحل المشكلة بل يعقدها.

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال: بعد مرور أربعين يوماً على الحراك الشعبي في لبنان بدأت ترتسم خريطة أخطر أزمة سياسية- اقتصادية تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية.

ورأى وجود مصلحة مشتركة لدى باريس وموسكو في منع جنوح الأوضاع الحالية في لبنان إلى نقطة اللاعودة، وهي تتمثل في تقاطعات في ملف النفط والغاز وربما تقاطعات جيو سياسية أخرى.

الأخبار/ هيام القصيفي

تحت عنوان "لا تفاهم دولياً حول لبنان بل مؤشّرات مُقلِقة ميدانياً"، أشارت أنّه في لقاءات باريس التي عُقدت أخيراً للبحث في الأزمة اللبنانية، بدا الموقف الأميركي سلبياً، لكن من دون حدّة، تجاه الطروحات الفرنسية وطرق مقاربتها للحل وقالت إنّ الأميركيّين متريّثين في دعم المسارعة الفرنسية لوضع أطر لا تتماشى مع النظرة الأميركية الحالية إلى لبنان والمنطقة. ولفتت إلى أنّ نظرة الفرنسيّين تجاه الأزمة الحالية تنطلق من واقع مصالحهم الخاصة الاقتصادية، ومصالحهم السياسية في إبقاء التسوية السياسية قائمة بكل أركانها، وفي تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري.

نداء الوطن/ ألان سركيس

اعتبر أنّه على وقع الاحتجاجات في بيروت وبقية المناطق، يبقى الخوف من أن تنجرّ البلاد إلى فتنة يريدها من يطمح إلى ضرب الثورة لافتاً أن لا تسوية سياسية شاملة تلوح في الأفق بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عزوفه عن العودة مجدداً إلى السراي وقال: منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة، يُصرّ الثوّار على شعار "سلميّة سلميّة" وذلك تعبيراً عن الطابع الذي يأخذه الحراك وتمسّكاً بأن لا تتّجه الأوضاع نحو العنف مشيراً أنّ الثورة تهدف إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وليس إلى حرب أهلية ونقل عن مصادر قريبة من القصر الجمهوري عدم تخوّفها ممّا يُشاع عن أنّ رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري قد يُحرّك شارعه مضيفاً أنّ الاتصالات بقيت مستمرة معه لآخر لحظة مشدّداً على أنّه طلب من الناس عدم التحرّك في الشارع، وبالتالي على الجميع الابتعاد عن هذه اللعبة الخطيرة لأن قطع الطرق سيجرّ إلى مشاكل.

الديار/ جاسم عجاقة

عرض للوضع الاقتصادي في البلاد على وقع استمرار الاحتجاجات قائلاً إنّ الواقع الاقتصادي يتراجع على وتيرة التعقيدات التي تواجه التكليف والتشكيل ولفت أنّ سعر صرف الدولار الأميركي لدى الصيارفة تخطّى عتبة الـ 2000 ليرة في تداولات البارحة مضيفاً أنّ هذا الواقع يأتي في ظل فرض المصارف لإجراءات أغضبت المودعين وتمثّلت بتقييد حركة الدولار الأميركي بالدرجة الأولى مشيراً في نفس الوقت أنّ رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري أعلن في بيان أنه لن يترأس الحكومة القادمة، مما دفع بأسعار الدولار في سوق الصيارفة إلى حدود الـ 2100 ليرة لبنانية وختم بالقول أنّ هذا الواقع يُجسّد مخاوف الأسواق من حكومة مواجهة مع الولايات المُتحدة الأميركية.

اللواء/ عمر البردان

تحدّث عن الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان ومطالب الشعب وقال إنّه لم يعد مستغرباً بأن ينزلق البلد إلى مزيد من الفوضى التي ستقود إلى ما لا تحمد عقباه، طالما استمر هذا العناد السياسي وتبادل الاتهامات، والضرب بعرض الحائط لمطالب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات منذ ما يزيد عن أربعين يوماً، في ثورة عارمة لم يشهدها لبنان من قبل وتساءل: كيف يعقل أن يستمر هذا الفراغ بعد ما يقارب الشهر على استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، دون أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تعيين موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي ينص عليها الدستور؟

الشرق / خليل الخوري

كتب عن حكومة تصريف الأعمال لافتاً أنّها اليوم واحدة من أكثر الحقب دقة وخطورة في تاريخ هذا الوطن مضيفاً أنّه مع ذلك، تبدو هذه الحكومة مستقيلة أيضاً عن تصريف الأعمال والأفعال كذلك واعتبر أنّها لا تفعل شيئاً على الإطلاق، في حالٍ تدعو إلى الدهشة وكذلك إلى علامات استفهام كثيرة ومشروعة متسائلاً: لماذا لا تجتمع هذه الحكومة ويتداول رئيسها وأعضاؤها في الوضع "ويصرّفون" ما يمكن تصريفه من أعمال؟