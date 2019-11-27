The Washington Post

تحطم مروحية يتسبب بمقتل 13 جندياً فرنسياً خلال عملية في مالي

اعلنت السلطات الفرنسية صباح الثلاثاء أن تصادم مروحيتين أسفر عن مقتل 13 جندياً فرنسياً خلال عملية ليلية في مالي.

كانت المهمة جزءًا من جهد عسكري أوسع ضد المتطرفين الإسلاميين في منطقة الساحل، وفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إن المروحيتين وهما من طرازي "تايغر" و"كوغر" تقدمان المساعدة للقوات البرية المشاركة في عملية مكافحة الإرهاب.

وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن "احترامه الكبير" للجنود الذين سقطوا و "دعمه الكامل" للجيش الفرنسي.

وقال ماكرون في بيان منفصل نُشر على تويتر: "كان لهؤلاء الأبطال الـ 13 هدف واحد فقط: حمايتنا وأنا أحني رأسي أمام حزن أحبائهم ورفاقهم."

وأعرب رئيس مالي إبراهيم بو بكر كيتا عن تعازيه، وقال في بيان إن الجنود لم يموتوا من أجل فرنسا فقط بل من أجل مالي أيضاً."

وكانت عملية برخان، وهي العملية الفرنسية المستمرة لمكافحة التمرد في الساحل، قد انطلقت رسمياً عام 2014 وأودت بحياة 41 جندياً فرنسياً.

The New York Times

السويد تحقق في قضايا جرائم حرب واحتيال تطال وزير دفاع عراقي سابق

فتحت السويد ثلاثة تحقيقات في قضايا تطال وزير الدفاع العراقي نجاح الشماري، بما في ذلك النظر في احتمال ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ويحمل وزير الدفاع العراقي والجنرال الكبير في ظل عهد صدام حسين، الجنسية العراقية والجنسية السويدية، وتطال التحقيقات الأخرى قضايا احتيال وخرق قوانين التسجيل في السويد، والتي تتطلب من كل شخص تسجيل المكان الذي يسكن فيه.

وقالت أنيكا سودر، وزيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية: "الاتهامات الموجهة إليه خطرة، وتحاول السلطات السويدية توضيحها".

وقد نفى السيد الشماري، 52 عاماً، الذي استلم منصبه الحالي في يونيو، المزاعم في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وألقى الشماري اللوم على مؤامرة تحيكها "أطراف" لم يقم بتسميتها ولم يناقش بيانه التحقيق في قضايا الاحتيال المحتملة لكنه رفض المزاعم حول ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الصحيفة سويدية "افتونبلاديت" أن هناك شكاوى تقدمت بها امرأة سويدية من أصول عراقية مفادها أن السيد الشماري مسؤول عن قتل وجرح المحتجين العراقيين في المظاهرات المستمرة في العراق، حيث قُتل أكثر من 330 محتجاً وأصيب حوالي 15000 شخص منذ بدء الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول.

روسيا اليوم

الألماس مقابل الوقود من روسيا

تبحث زيمبابوي صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 3 سنوات تشتري بموجبها الوقود من روسيا مقابل الألماس.

وفي إطار الصفقة، ستتسلّم روسيا حسب صحيفة "بيزنس تايمز" ألماسا شهريا بقيمة 40 مليون دولار من شركة ألماس حكومية في زيمبابوي، لتتم بعد فحصها وتقييمها عملية شحن الوقود من روسيا إلى زيمبابوي.

وتتضمن الصفقة 3 أطراف، فبالإضافة للشركة الزيمبابوية، تشارك فيها شركتا "ألروسا"، و"تات نيفت" الروسيتان، لتتسلم "ألروسا" الألماس، وتزود "تات نيفت" الجانب الزيمبابوي بالوقود وتشحنه إليه.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تشتري فيها زيمبابوي الوقود بالمقايضة، فقبل نحو 19 عاماً شهدت الدول الإفريقية أزمة وقود دفعتها لشراء المحروقات من ليبيا مقابل منتجات مثل لحوم البقر والقهوة والتبغ.

وخلال العام الجاري تكررت أزمة الوقود في هذا البلد ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل حاد، كما تشهد زيمبابوي في 2019 تضخما مفرطا، وحسب تقديرات الخبراء بلغ هذا المؤشر في أكتوبر الماضي 440%.