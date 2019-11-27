الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عرض مع زاسبكين التطورات والصحناوي وضعه في أجواء ما تعيشه الأشرفية وطالب بتعويض المتضررين

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته الديبلوماسية لعرض الأوضاع الراهنة وتطوراتها، فاستقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير روسيا ألكسندر زاسبكين في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وأجرى معه جولة أفق تناولت المستجدات المحلية والإقليمية. وأوضح السفير زاسبكين بعد اللقاء، أنه نقل إلى رئيس الجمهورية "موقف القيادة الروسية من التطورات في لبنان"، مؤكداً "وقوف موسكو إلى جانب الدولة اللبنانية ودعمها في مواجهة التطورات الراهنة"، مشيراً إلى أن "البحث تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي مضى 75 عاماً على قيامها، لا سيما لجهة تطويرها في المجالات كافة". وأكد زاسبكين أن "التعاون بين روسيا ولبنان قائم وسيشهد المزيد انطلاقاً من علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين"، مشيراً إلى أن بلاده "لن تتردد في التجاوب مع ما يطلبه لبنان في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه"، وقال: "موسكو كانت إلى جانب لبنان وستبقى".

وكالة الأناضول

أردوغان: نبع السلام ليست مقيدة بجدول زمني

جاء ذلك في تصريح أدلى به لعدد من الصحفيين أثناء عودته من قطر التي زارها الاثنين.

الرئيس التركي في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من قطر:

لا يمكن تحديد مدة معينة لمثل هذه العمليات العسكرية

القوات المشاركة في "نبع السلام" حيدت 1230 إرهابياً منذ انطلاق العملية

أنقرة ملتزمة بالاتفاقين المبرمين مع واشنطن وموسكو بشأن الأوضاع في شمال سوريا

الوجود التركي في مناطق شرق الفرات، يزعج الولايات المتحدة والنظام السوري

تركيا لا تكافح الأكراد في سوريا، بل تستهدف تنظيم "ي ب ك" الإرهابي

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن عملية "نبع السلام" التي أطلقتها القوات التركية في الشمال السوري ضد الإرهابيين "ليست مقيدة بجدول زمني محدد". جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التركي لعدد من الصحفيين أثناء عودته من قطر التي زارها الاثنين. وقال أردوغان بهذا الخصوص: "نبع السلام ليست مقيدة بجدول زمني محدد، فلا يمكن تحديد مدة معينة لمثل هذه العمليات العسكرية". وأعلن أن القوات المشاركة في "نبع السلام" تمكنت من تحييد ألفا و230 إرهابياً منذ انطلاق العملية. ولفت إلى أن أنقرة تلتزم بالاتفاقين المبرمين مع واشنطن وموسكو بشأن الأوضاع في الشمال السوري، وأن القوات التركية ترد على استفزازات تنظيم "ي ب ك" الإرهابي. واستطرد قائلاً: "قواتنا المسلحة قدمت خلال عملية نبع السلام 13 شهيداً، والجيش الوطني السوري قدم 241 شهيداً، بينما قُتل 22 مدنياً، وأولويتنا حالياً القضاء على استفزازات التنظيم الإرهابي". وذكر أن الوجود التركي في مناطق شرق الفرات، يزعج الولايات المتحدة والنظام السوري، مؤكداً أن تركيا لا تكافح الأكراد في سوريا، بل تستهدف تنظيم "ي ب ك".

وكالة أنباء رويترز

مصادر: عون سيجري استشارات نيابية الخميس لاختيار رئيس الوزراء

قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبنانية يوم الثلاثاء إن الرئيس ميشال عون سيجري استشارات نيابية ملزمة يوم الخميس المقبل لاختيار رئيس الوزراء القادم.

وكالة أنباء رويترز

الحريري يقول إنه لا يريد رئاسة الوزراء وقراره "صريح وقاطع"

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري يوم الثلاثاء إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع". وقال الحريري في بيان "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة "ليس أنا بل أحداً آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات. وأضاف "كلي أمل وثقة أنه بعد إعلان قراري هذا الصريح والقاطع أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنياً لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".

وكالة فرنس برس

القضاء الأميركي: البيت الأبيض ملزم احترام طلبت الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس

أكدت قاضية أميركية الاثنين أنه يتعين على كبار المسؤولين والموظفين السابقين في البيت الأبيض الامتثال لطلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس، في حكم يمكن أن يؤثر على التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. ويتعلق قرار القاضية كيتانجي براون جاكسون بالمحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان الذي تم استدعائه للمثول أمام اللجنة القضائية في الكونغرس. وقالت وزارة العدل لوكالة فرانس برس إنها تنوي استئناف هذا القرار، ما يشير إلى معركة قضائية طويلة مقبلة في إطار المواجهة بين الديموقراطيين والجمهوريين. وأشارت القاضية إلى أن مسؤولي الإدارة لا يمكن أن يحصلوا على حصانة مطلقة استناداً إلى قربهم من رئيس البلاد. وكتبت القاضية الفدرالية أنّ "الخلاصة الأساسية للسنوات الـ250 الأخيرة من التاريخ الأميركي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكاً"، وتابعت أن "لا أحد حتى رئيس السلطة التنفيذية فوق القانون". وأضافت "لا حاجة للقول إن القانون ينطبق على المحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان كما ينطبق على المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين في البيت الأبيض".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: رئيس الأركان يبحث مع "الناتو" إجراءات تفادي وقوع حوادث

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف بحث مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي المارشال ستيوارت بيتش التدابير لتفادي وقوع حوادث على الخط الفاصل بين روسيا والناتو وذلك خلال اجتماع عقد في باكو. موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية: "تبادل القائدان العسكريان وجهات النظر حول الوضع في مجال الأمن الأوروبي والتدابير المحتملة لمنع وقوع حوادث على الخط الفاصل بين روسيا والناتو، بما في ذلك احتمال استئناف الحوار بين الخبراء العسكريين، وناقشوا أيضاً الوضع في مناطق الأزمات". وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو قلقة من إقرار الناتو الفضاء ساحة جديدة للعمليات، مشيرة إلى أن هذا لا يتوافق مع مصالح الأمن العالمي.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

تأكيد ايراني – عراقي على تعزيز العلاقات بين البلدين

استعرض السفير الإيراني في لندن "حميد بعيدي نجاد" ونظيره العراقي "محمد جعفر الصدر" خلال اللقاء بينهما يوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد. وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، أشار "بعيدي نجاد" إلى لقائه مع السفير العراقي الجديد لدى بريطانيا؛ مبيناً أن الجانبين نوّها في هذا اللقاء بأهمية المشتركات التاريخية والدينية والثقافية والاقتصادية بين البلدين. وتابع، كما تم التأكيد خلال اللقاء على ترسيخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي أكثر فأكثر؛ بما يسهم في تحقيق مصالح الجانبين، ودعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.