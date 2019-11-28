النهار/ غسان حجار

قال إن حركة الشارع بعد إعلان الرئيس سعد الحريري اعتذاره صارت بين أبناء الحلف الواحد، وتحولت حوار اللاحوار حول الحكومة المقبلة، وتوزع الحصص فيها وتوالت الرسائل لتؤكد أن لكل شارعه شارع قادر على التصدي أو خلق فتنة.

النهار/ روزانا بو منصف

وصفت مشكلة لبنان الحالية بأنها أزمة ثقة في الدرجة الأولى أزمة ثقة بالمصارف وأزمة ثقة بالسياسيين وأزمة ثقة من المقيمين كما المغتربين وعدم حماستهم للمساهمة في إعادة أموالهم إلى لبنان.

ورأت أن البلد غير متروك، لافتة إلى أن مؤسسة أميركية قدمت ملياراً ونصف مليار دولار إلى المصرف المركزي وهو مؤشر على رغبة خارجية لا بل أميركية في عدم ترك لبنان ينهار مالياً.

الأخبار/ خريستو المر

عرض للمشاريع المطروحة وموضوع الحكومة مشيراً أنّ أيّ رؤية لمستقبل البلاد، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار بُعدين:

موضوع الأمان الاجتماعي، ومواجهة حالة الإفلاس الحالي.

تماسك المجتمع والدولة من خلال:

تغيير البنى المولّدة للتمزّق المجتمعي والانهيار الاقتصادي وقال إنّ ذلك يكون بتغيير بنية الاقتصاد وأسس الانتخابات النيابية والبلدية، وذلك لإنتاج نظام اقتصادي متين يعمل من أجل معظم الشعب لا طبقة الـ1% الأكثر ثراءً، ونظام سياسي مستقر يعطي السلطة للشعب لا لمن يستغلّون الطوائف لمصالحهم، وذلك للخروج من النظام الفاشل الحالي الذي استُعمِلَ لتمزيق المجتمع وتحكّم طبقة مالية ــ سياسية فيه والذي أدّى إلى الحروب والإفلاس.

الجمهورية/ جوني منير

رأى أن السقوط في الفوضى الشاملة ليس من مصلحة أحد ولا أحد يريده. واللعب على حافة الهاوية ليس مضموناً بالكامل، متوقعاً بأن تكون الأزمة اللبنانية طويلة وأنه ليس من اليسير استبدال الرئيس سعد الحريري الذي يبدو أنه سيتراجع عن الشروط التي وضعها وأن إعلانه عن عزومه يعطيه ورقة إضافية ولا يبعده عن معركة التكليف.

الديار / جاسم عجاقة

تحدّث عن الوضع الاقتصادي الراهن وقال إنّ تراجع الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان يعود من دون أدّنى شكّ إلى الفساد المُستشري وإلى غياب السياسات الاقتصادية على مر العقود، مشيراً أنّ هذا الغياب للسياسات الحكومية جعل الاقتصاد اللبناني يتطوّر من دون توجيه نحو قطاعات ذات قيمة مُضافة عالية أي القطاعين الصناعي والزراعي. واعتبر أنّه دفع بالمُستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الخدمات المعروف عنه أنه قطاع ذات قيمة مُضافة منخفضة في الاقتصاد نظرًا إلى أنه لا يتطلّب رأسمال كبير وعائداته سريعة. ولفت أنّ القيود التي فرضتها المصارف اللبنانية على حركة الدولار الأميركي خصوصًا الكاش، أظهرت إلى العلن مدى تعلّق الاقتصاد اللبناني بالاستيراد ورأى، وبنظرة على الصرخات التي يُطلقها التجّار، أنها تطال كلّ القطاعات من المواد الأساسية مثل المُشتقات النفطية والأدوية والقمح مرورًا بالمواد الغذائية ووصولاً إلى الكماليات.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

تناول الوضع الحكومي في لبنان وتساءل: هل "يسقط" الرئيس سعد الحريري في "فخ" مناوراته ويخسر فرصته للعودة إلى "السراي الكبير"؟ ونقل عن أوساط وزارية بارزة قولها عن عدم حصول "انفراجة" حقيقية بعد إعلان رئيس تيار المستقبل خروجه من المشهد الحكومي، مشيراً أنّ الأجواء الإيجابية التي ظهرت من بعبدا بقرب إعلان موعد الاستشارات النيابية في الساعات الأولى التي تلت موقفه، كانت جزءاً من تبادل الرسائل "الساخنة" مع "بيت الوسط" لإبلاغ من يعنيهم الأمر أنّ الرّئيس بات مستعداّ أكثر من أي وقت مضى للذهاب بعيداّ في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والحكومية.

اللواء/ عمّار نعمة

رأى أنّ الهدفُ الأهمّ اليوم بالنسبة الى مجموعات الحراك المدني يتمثلُ، في تفويت الفرصة على من يريد جَرَّ الحراك الى سقطات أخلاقية وطائفية بدت المحاولات من أجلها واضحة في الأيام الماضية عبر تحركات مناصري بعض الأحزاب في الشوارع المتداخلة طائفياً. ونقل عن بعض مسؤولي الحراك قولهم إنّه بعد أكثر من 40 يوماً من الانتفاضة، من غير الممكن أن تستمر في الزخم الذي انطلقت به مشيراً أنّها تماثل بذلك ثورات وانتفاضات كثيرة في العالم، ومنه العالم العربي وأضاف: باختصار، يبدو أن المنتفضين في مرحلة استراحة ظرفية.. لعلها استراحة ما قبل العاصفة.

نداء الوطن/غادة حلاوي

تحت عنوان "حظوظ الخطيب احترقت أيضاً... فمن التالي؟" أشارت إلى أنّه لا تزال المشاورات الحكومية تراوح مكانها ونقلت عن مصادر في الثامن من آذار قولها إنّ رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري "يمتهن حرق الأسماء" وقالت إنّ حظوظ المرشح سمير الخطيب تراجعت، فيما لا يزال الثنائي الشيعي على موقفه من أنّ الحكومة الجديدة "إما يرأسها الحريري أو من يسميه" لافتاً أنّه سادت أجواء تفاؤل دفعت مصادر بعبدا إلى الإعلان عن موعد مبدئي للاستشارات النيابية مضيفاً أنّ منسوب التفاؤل ازداد بُعيد زيارة الخطيب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والاتفاق معه على تشكيل حكومة تكنو - سياسية مؤلفة من 24 وزيراً بينهم ستة وزراء سياسيين وغيرها من التفاصيل.