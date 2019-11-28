الوكالة الوطنية للإعلام

بري لنواب الأربعاء: ألا تفرض الضرورات اجتماع الحكومة لتسيير أمور البلاد والعباد؟

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الأمر في منتهى الخطورة ولا مجال للترف"، مستغرباً "عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها"، سائلاً: "ألا تفرض الضرورات اجتماع الحكومة لتسيير أمور البلاد والعباد بدلاً من أن تبقى معلقة في الهواء الطلق؟"

وطالب بـ"عودة أموال المصارف التي أرسلت إلى الخارج وتقدر بمليارات الدولارات إلى لبنان"، مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة"، لافتاً إلى أنه "يحق لفخامة رئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد لأن الشأن الاجتماعي والاقتصادي خطير".

وكالة الأناضول

أردوغان يدعو العالم الإسلامي لمساندة ألبانيا بعد الزلزال

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العالم الإسلامي أجمع إلى دعم ومساندة ألبانيا على خلفية تعرضها لزلزال عنيف صباح الثلاثاء.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الـ 35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة اسطنبول.

وقال أردوغان: "أدعو العالم الإسلامي أجمع لتقديم الدعم إلى ألبانيا التي تعرضت لهزة أرضية".

وأعرب عن اعتقاده بضرورة الوقوف إلى جانب ألبانيا في أزمة المباني التي تدمرت بفعل الزلزال.

وتابع: "لعل هناك مهمة لمنظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص في هذا الإطار".

وضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات، شمال غربي ألبانيا صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 21 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين.

كما أسفر الزلزال عن انهيار عدد من المباني، ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض.

وكالة أنباء رويترز

محتجون عراقيون يغلقون الطرق في تصعيد للضغوط.. ومقتل خمسة بالرصاص

أغلق المحتجون العديد من الطرق في جنوب العراق بالإطارات المشتعلة واشتبكوا مع الشرطة في بغداد يوم الأربعاء بهدف استغلال الاضطرابات الاقتصادية كأداة ضغط للإطاحة بالحكومة واقتلاع جذور الفساد المستشري على مستوى المسؤولين.

وكالة فرنس برس

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية يؤكد أن الإيرانيين أحبطوا "مؤامرة خطيرة جدا"

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن إيران أحبطت مؤامرة "خطيرة جداً" بعد التظاهرات العنيفة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر واندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين في أوج أزمة اقتصادية في هذا البلد.

وتتهم السلطات الإيرانية بشكل أساسي الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات التي تخللت التظاهرات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

محمد بن زايد: نعمل مع السعودية ليصبح اقتصادنا معاً من أكبر 10 اقتصادات في العالم

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن الاستثمارات الخارجية للإمارات مع السعودية تتعدى 250 مليار دولار. جاء ذلك خلال ترؤس محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". وقال بن زايد، إن الانجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح، مشيراً إلى أن المجلس أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، في ظل وجود 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية.