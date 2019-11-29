الأخبار 26 / 11 / 2019

بليشكوفا تتعاقد مع فالفيردو

أعلنت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة ثانية عالمياً، تعاقدها مع المدرب الفنزويلي دانيال فالفيردو خلفاً للإسبانية كونشيتا مارتينيز التي كانت استغنت عن خدمتها مطلع الشهر الحالي. وكتبت بليشكوفا على موقعها الرسمي لقد كان فالفيردو أحد أولوياتي منذ البداية. وأضافت اللاعبة البالغة 27 عاماً والساعية خلف لقبها الأول في بطولات الغراند سلام حقّقت نتائج رائعة، وقلة من يفهم كرة المضرب مثله وأنا مقتنعة أن لديه الكثير ليقدمه لي.

الجمهورية 26 / 11 / 2019

فيدرر يختتم جولته بفوزه على زفيريف

اختتم لاعب كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر جولته الاستعراضية في أميركا اللاتينية، بالفوز على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و6-4 على ملعب كوليسيوم روميناهوي في كيتو وأمام 12 ألف متفرج.

الأخبار27 / 11 / 2019

"الملك" يبقي لايكرز في الصدارة

سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونبو 50 نقطة و14 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود ميلوكي باكس إلى قلب تأخّره أمام ضيفه يوتا جاز (118-122). وبتحقيقه "دابل دابل" في 17 مباراة توالياً، بات يانيس، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، صاحب أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 1976. وقال يانيس "أحاول أن ألعب أفضل. أتعامل مع كل مباراة على حدة وأسعى أن أكون جاهزاً في المباريات المهمّة".

الرياضة الروسية مهدّدة

توقّع يوري غانوس، رئيس لجنة مكافحة المنشّطات في روسيا "روسادا"، أن تؤيّد الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات "وادا" توصية بمنع روسيا من جميع المنافسات الرياضيّة الكبرى لمدة أربعة أعوام. واعتبر غانوس أنّ "هذا هو الواقع"، وذلك في ردّه على التوصية الصادرة عن لجنة مراجعة الإمتثال التابعة لـ"وادا" بإيقاف روسيا لأربعة أعوام، متّهمةً موسكو بتزوير بيانات المختبرات التي تم تسليمها للمحقّقين.