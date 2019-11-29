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في الشأن الحكومي قالت مصادر مطلعة إن دورة البحث عن مرشحين لرئاسة الحكومة عادت إلى الرئيس سعد الحريري وإن تأليف الحكومة سيكون فعلاً من خبراء مستقلين وآخرين متعاطفين مع قوى سياسية.. نبدأ من البنزين وتأكيد أصحاب محطات المحروقات الاستمرار في الإضراب إلى حين القبول بالدفع بالعملة اللبنانية.. بدورها أعلنت الوزيرة البستاني أن الاثنين سيتم فض عروض المناقصة لاستيراد البنزين.

المنار

في مسار المشاورات الحكومية، آخر المحطات المستقرة منذ أيام، سمير الخطيب، الذي قطع أكثر من نصف المسافة بحسب ما علمت المنار، وهو بخلاف ما يحاول البعض إشاعته، فإنه مستمر في مشاوراته برؤية واضحة، أرفقها ببيان أكد فيه أنه لم يلق من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إلا كل الدعم والتجاوب المطلقين خلال لقائهما الأخير.. دعم يؤمل أن يكون حقيقياً، لا بروتوكولياً فقط، فيدعو عندها رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية قريبة ..

nbn

من منطلق هذه الأزمة جاءت زيارة موفد الجامعة العربية إلى بيروت رغم علم اللبنانيين أن ليس في يد الجامعة حيلة.

الموفد حسام زكي الذي جال على المسؤولين أفرج عن رغبة جامعته في مساعدة لبنان قائلاً إن أي تحرك لنا يأتي في أعقاب الاستماع إلى جميع الأطراف.

mtv

إلى جانب ندرة الدولار وارتفاع سعر صرفه وتقاذف الناس بين المصارف والصرافين، جاء اليوم إضراب أصحاب محطات المحروقات بالتكافل مع مستوردي المادة ليضع البلاد في شلل شبه كلي. وسعيا منه إلى معالجة الواقع المأساوي دعا رئيس الجمهورية الى اجتماع مالي اقتصادي في بعبدا، والجميع يعلم أن العلاج الأولي لوقف النزيف هو تشكيل الحكومة، وأن أي دواء آخر لن يكون مجدياً خصوصاً أن الاجتماع ليس الأول، وزمن المراهم ولى وهو الذي تسبب بالكارثة التي نحن فيها.

NTV

لاعب الدولار متداوليه اليوم "طلوعاً ونزولاً" على وقع حرب سعى البعض فيها لتخبئة دولاره الأسود لنهار أكثر سواداً وفيما كان الصيارفة ملوك الحي التجاري.. اتخذت التظاهرات مساراً من مقر جمعية المصارف إلى المصرف المركزي، وهناك أعلن الاعتصام المفتوح وعلى بورصة سعر الصرف السياسي، فإن الكلام عن سقوط خيار المهندس سمير الخطيب أعاد تعويم الخطيب نفسه عندما وضع هندسة حكومية متضمنة دعم الرئيس الحريري له واستجابته للترشيح.

OTV

وسط غابة الشائعات التي سجلت اليوم رقماً قياسياً على غير صعيد، خبران صحيحان: الخبر الأحدث، اجتماع مالي في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الوزراء علي حسن خليل ومنصور بطيش وماجد أفيوني وسليم جريصاتي، إلى جانب حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والمستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا لعرض الأوضاع المالية في البلاد. أما الخبر الأكثر تداولاً، فاحتمال ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، ولو إن موعد الاستشارات النيابية الملزمة أرجئ مبدئياً إلى الأسبوع المقبل.

LBC

هل هبت رياح المهندس سمير الخطيب مجدداً لتسميته لتشكيل الحكومة؟ لا معطيات واضحة كلياً بل هناك مؤشر من شأنه أن يتيح طرح هذا السؤال ...المؤشر هو البيان الصادر عن المهندس الخطيب والذي جاء فيه: "تداول بعض وسائل الإعلام أخباراً مفادها أن الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيس سعد الحريري والمهندس سمير الخطيب كان سلبياً. يهم المهندس الخطيب التأكيد أنه لم يلق من دولة الرئيس الحريري إلا كل الدعم والتجاوب المطلقين. "المؤشر ظهر من جانب الخطيب فيما الرئيس الحريري التزم الصمت وإن كانت المواقع الإعلامية التابعة له أبرزت توضيح الخطيب .

الميادين

اعتبر الرئيس السوري ​بشار الأسد​ أن الرواية الغربية حاولت تصوير الحرب كأنها حرب الرئيس الذي يريد أن يبقى في منصبه، ولكنها حرب وطنية، حرب السوريين ضد الإرهاب.

وأشار الأسد، إلى أننا "لا نطلب شيئاً من ​الحكومة الفرنسية​، لا نطلب منهم دعماً، لا سياسياً، ولا اقتصادياً، ولا أمنياً. لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في ​سوريا​، لكننا نريدهم أن يعودوا للنظام الدولي، لأنه عندما تأتي القوات الفرنسية إلى سوريا بدون دعوة من الحكومة الشرعية فهذا احتلال.

الجزيرة

أفادت قيادة العمليات المشتركة في ​العراق​ أن "رئيس ​الحكومة العراقية​، ​عادل عبد المهدي​، ووجه بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار، اليوم الخميس"، مشيرةً إلى أن "اللجنة ستكون برئاسة السكرتير العسكري لمعرفة خلفيات أعمال ​العنف​ وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين و​القوات​ ​الأمنية".

العربية

استقبل نائب رئيس دولة ​الإمارات​ وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث تم التطرق الى "عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات وسبل تطويرها، بما يعود بالخير إلى الشعبين خصوصاً والمنطقة العربية عموماً".