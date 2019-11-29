لبنان الحر

أكّد ​وزير العمل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان​، في حديث صحفي، أن "​لبنان​ قادر على تغطية المواعيد النهائية لعام 2020، لكنه يواجه نقصًا في ​الدولار​ ويجب وضع خطة شاملة للاستجابة للجوانب المختلفة للأزمة، مؤاتية للجوء إلى ​صندوق النقد الدولي​"، مشيرًا إلى أنه "يجب على لبنان إعطاء الأولوية لتوزيع احتياطياته من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية بالإضافة الى إعادة الهيكلة المحتملة للديون الدولارية".

صوت لبنان

توجه رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ الى كل القيمين على عملية تشكيل ​الحكومة​ بالقول: "لا أعرف إذا كانوا يعيشون في ​لبنان​ أو خارجه لكن من لم يستوعب فظاعة الكارثة فهو يعاني من مشكلة كبيرة"، مضيفاً: "من لا يرى كم الشركات التي تقفل واللبنانيين بلا عمل والذين يحصلون على نصف راتب ومن لا يستطيع دفع الايجار".

radio orient

ذكرت معلومات أنّ "اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ مع المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" ​​سمير الخطيب​ في "​بيت الوسط​" لم يحدث خرقًا إيجابيًّا"، لافتةً إلى أنّ "لا توافق بعد على اسم معيّن لرئاسة الحكومة، والأنظار تتّجه إلى بداية الأسبوع المقبل، والأرجح أنه لا استشارات نيابية هذا الأسبوع".

اذاعة النور

علّق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الشيعة! هي ليست ديناً، بل عقيدة إسلامية صرفة ناصرت أهل بيت النبي(ص)، رمزيّتها ​عاشوراء​، وعنوانها مناصرة الحق ضد الظلم والباطل! شيعة! شيعة! شيعة! صرخات أطلقها فِتية محتجّون في الشارع يجهلون حتماً معناها، وأنّ ليس هذا مكانها ولا زمانها! آمل من المراجع السياسية والدينية تحريم إطلاقها".

صوت المدى

أشارت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​ندى بستاني​ إلى أنها متفاجئة من ​إضراب​ ​محطات الوقود​ الذي جاء على أبواب مناقصة استيراد ​البنزين​ من قبل ​الدولة​، وناشدت أصحاب المحطات التراجع عن الإضراب وعدم تحميل المواطن اللبناني المزيد من الأعباء.