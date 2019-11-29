"الجمهورية" قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة غير معلنة إلى أفغانستان أمس، لإحياء عيد الشكر مع الجنود الأميركيين في قاعدة باغرام الجوية قرب كابول.

"النهار" أوردت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الحكومة الفيدرالية تستعد لفرض حظر على عمل حزب الله، موضحة أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل، وافقت على الأمر الأسبوع الماضي، وأن قراراً نهائياً في هذا الشأن سيعلن الأسبوع المقبل.

"النهار" تعتزم سلطات تركيا ترحيل 11 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى فرنسا مطلع كانون الأول المقبل.

"الجمهورية" أوضح الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لا يسمح للأطراف الأوروبية باللجوء إلى هذه الآلية، في ظل إجراءات إيران المشروعة لاستيفاء حقوقها.

"الجمهورية" لفت وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، إلى أن الطريقة التي تعامل بها المرشح الأعلى الإيراني والرئيس الإيراني مع الاحتجاجات في إيران، لم تسهم في إقناع الولايات المتحدة لتخفيف حملة أقصى الضغوط التي تمارسها على إيران.

"الشرق الأوسط" دعت وزارة الخارجية الإسبانية المواطنين الإسبان إلى عدم التوجه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف الجزائرية، بعد أن أبلغتها معلومات من مصادر موثوقة عن عملية إرهابية وشيكة ضد المصالح الإسبانية في تلك المنطقة.

"الجمهورية" يتجه المحافظون بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نحو فوز مريح في انتخابات الشهر المقبل، وفق استطلاع جديد نشرت نتائجه وسط تقارير إعلامية أمس عن أن حزب العمال المنافس يعيد صياغة استراتيجية.

"الجمهورية" استدعت الصين أمس سفير الولايات المتحدة وهددت بالرد بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ في وقت تسعى أكبر قويتين اقتصاديتين في العالم للتوصل إلى هدنة تجارية.

"الجمهورية" أطبقت كوريا الشمالية أمس، قذيفتين لم تحدد طبيعتهما كما أعلنت سيول وذلك تزامناً مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، فيما لا تزال المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمدة.

"الجمهورية" وصفت وزارة الدفاع اليابانية القذيفتين بأنهما تشبهان الصواريخ البالستية.

"الجمهورية" أعلن رئيس الوزراء الياباني في شيزو آبي أن إطلاق القذيفتين أمس هو الأحدث في سلسلة انتهاكات تقوم بها كوريا الشمالية.