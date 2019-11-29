"الشرق الأوسط" قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المظاهرات الأخيرة في إيران والعراق ولبنان، التي تخرج تحت عناوين الكرامة والحرية وغيرها، يمكن أن تكون أقنعة جميلة ولكن ما خلفها قبيح. ولفت الرئيس الأسد في مقابلة لمجلة "باري ماتش" الفرنسية إلى أن المظاهرات في سوريا عام 2011 كانت هناك العناوين نفسها، كالكرامة والحرية، وهي التي استخدمت لقتل الشرطة والمدنيين وتخريب الأملاك العامة...، مضيفاً أنه لا يوجد دليل واحد حتى اللحظة على استعمال الأسلحة الكيماوية من قبل الجيش السوري.

"الجمهورية" رفض وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أمس، انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للهجوم التركي على سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

"الجمهورية" أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن العمل في شمال شرق سوريا لا يزال جارياً بهدف استقرار الوضع وفقاً للمذكرة الروسية – التركية.

"الجمهورية" أفادت وكالة "روسيا اليوم" أن وحدة من القوات البريطانية خرجت من قاعدة قسرك شمال تل تمر في ريف الحسكة، متجهة نحو حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور.

"الجمهورية" دعت روسيا الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية أمس، إلى التصويت ضد تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وردت الولايات المتحدة باتهام روسيا بالتغطية على استخدام حليفتها دمشق أسلحة كيماوية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ193 في لاهاي والذي يسوده التوتر.

"الشرق الأوسط" فشلت مساعي روسيا لمنع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيماوية في دوما شرق دمشق، بعدما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بغالبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة.

"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين في هجوم بقذائف المورتر قرب قاعدة عسكرية في بلدة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورما الحدودية مع سوريا، مشيرة إلى أن الجيش التركي رد على الهجوم.

"النهار" سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين في جنوب العراق، في أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء التظاهرات الشعبية في البلاد، وقرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تنحية رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري.

"الجمهورية" عاد 128 أسيراً من الحوثيين إلى صنعاء أمس، بعدما أطلق سراحهم التحالف العسكري بقيادة السعودية على متن 3 طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

"الجمهورية" قال الزعيم الشيعي مقتدر الصدر: "أنصح الحكومة بالاستقالة وإن لم تفعل فهذه بداية نهاية العراق، داعياً إلى عدم تحويل العراق إلى سوريا ثانية".

"الجمهورية" اتصل وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية لتقديم الاعتذار عما فعله المخربون، واصفاً ما قاموا به بـ"الإجراء المدمر".

"الشرق الأوسط" أقدمت تركيا على خطوة تصعيدية جديدة أثارت غضب الحكومة الليبية المؤقتة، وأججت التوتر الإقليمي بشأن تحركاتها للحصول على موطئ قدم في شرق المتوسط بتوقيعها مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج.

"الشرق الأوسط" أدان مجلس الوزراء المصري توقيع السراج مذكرتي التفاهم مع تركيا قائلاً: "إنه غير شرعي ولا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة".

"الشرق الأوسط" رفضت اليونان الإعلام التركي ووصفته بأنه مناف للعقل من الناحية الجغرافية.