النهار/ سابين عويس

أبدت تخوفها من حصول انهيار مالي يتهدد البلاد، مستغربة عدم تحديد أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة والاستمرار في تقديم تبريرات غير مقنعة للتأخير.

ورأت أن مرد التأخير لا يقف عند تعثر التفاهم على شخصية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة أو على شكلها وتركيبتها بل تقف في الدرجة الأول عند رفض تحالف العهد وحزب الله تقديم أي تنازل من خارج تسوية مريحة تحفظ المكاسب المحققة لهذا الحلف بفعل الانتخابات الأخيرة.

النهار/ وجدي العريضي

توقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكاً وعجقة موفدين عرب ودوليين واتصالات على أعلى المستويات وذلك ضمن التسوية التي يعمل لها في عواصم القرار ولا سيما منها باريس.

ونقل عن مصدر كان التقى أحد كبار المسؤولين في دوائر الإليزيه قوله إن أموال سيدر انتهت ولا مجال لتسييلها في لبنان بعد الأحداث الأخيرة.

الأخبار/ إيلده الغصين

رأت أنّ الشارع ردّ بمسيرة احتجاجيّة أمس، على ما اعتبره "تعطيل الهيئات الاقتصادية والمصارف لمصالح عامة الشعب"، عبر إضرابهما المزعوم واعتبرت أنّ تراجع الهيئات الاقتصادية عن إعلانها الإضراب وعدم تبنّي جمعيّة المصارف له، لم يمنع المحتجّين من الاستمرار بمسيرتهم بعنوان "وجهان لعملة هابِطة"، مشيرةً أنّ الوجهان يشيران إلى أنّ الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمّد شقير والمصارف بقيادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هما الطرفان اللّذان "تهرّبا من تحمّل مسؤولية نتائج عقودٍ من النهب والفساد كما الاستمرار بتمرير مصالح كبار المودعين حتى في ظلّ الأزمة" ونقلت عن الصحافي خضر سلامة قوله إنّ التحرّكات أمام المصارف "حطّمت بفترة قياسيّة الهالة التي أحاطت بالحاكم على أنّه صاحب الفضل في استقرار الليرة" مضيفةً أنّ المشكلة برأيه، أبعد من شخص الحاكم وهي "في عقيدة اقتصاديّة يمثّلها ويعمل كمحامي دفاع عنها وفي عدد من القوانين المطبّقة" كما نوّهت بأنّ التحرّكات تهدف إلى "إقناع السلطة بتغيير نظام اتّبعته منذ إقرار السريّة المصرفيّة".

الأخبار/ فراس الشوفي

تحت عنوان "هلع أوروبي": موجة الهجرة من لبنان آتية"، أشار إلى أنّ الأوروبيين يرتعدون من الأحداث التي تعصف بلبنان وقال إنّ التطوّرات اللبنانية تضفي كثيراً من القلق على عواصم القرار في أوروبا الغربية، لافتاً أنّ التدهور الاقتصادي اليومي والأحداث في الشوارع والعجز عن تشكيل حكومة، كلّها مؤشّرات تقرع جرس الإنذار من باريس إلى برلين وروما ولندن، معلنةً خطراً قادماً، وأضاف أنّ المستعمرين القدامى يدركون تماماً مدى التأثير الذي يعكسه عليهم "اللا استقرار" في المشرق، كما في شمال أفريقيا مشدّداً على أنّهم خبروا مع المأساتين السورية والعراقية اللتين شاركوا في صنعهما، تحوّلات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية، هزّت تأثيراتها بلدانهم.

الديار/ كمال ذبيان

عرض للوضع الحكومي في البلاد مشيراً أنّ تشكيل الحكومة ما زال يلاقي صعوبات ولكن ليس استحالة، مضيفاً أنّه وبالرغم من بيان الرئيس الحريري عزوفه عن ترؤس الحكومة، فإن عليه مسؤولية تسهيل التكليف، ونقل عن مصادر مطلعة قولها إنّه قد أعطي له دور تقديم اسم شخصية سنية، مشدّداً على أنّ الوقت ليس لصالح أحد، وأنّ الانهيار حصل، مالياً واقتصادياً واجتماعياً وختم بالقول إنّ الحراك الشعبي قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية بوجه من هم في السلطة بحيث لا تحمي الاستقالة أحداً من المسؤولية.

اللواء/ لينا الحصري زيلع

اعتبرت أنّه مع استمرار سير البلد ومصيره باتجاه المجهول، تتعدد السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة يوماً بعد آخر مع تضاؤل الإيجابيات، لا سيما في ظل عدم دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النواب حتى الساعة للاستشارات النيابية الملزمة بعد أن كان الحديث عن إجرائها هذا الأسبوع، ونقلت عن مصادر سياسية قولها إنّه إزاء تكرار إطلاق عدد من أسماء الشخصيات السنية لتولي منصب رئاسة الحكومة، ورغم البيان الواضح الذي أصدره الرئيس سعد الحريري حول موقفه من إعادة تسميته، فإن الخيار الأكثر منطقية يبقى عودة الحريري إلى سدة الرئاسة الثالثة وأضافت أنّه بالنسبة للحكومة المختلطة، فالمشكلة فيها هي في التفاصيل، مضيفاً أنّه عندما تريد الإتيان بوجوه معينة في الحكومة المختلطة حتى لو كان هناك أربعة وزراء سياسيين من أصل 20 أو 22 وزيراً، فإن المشكلة ستكون بأسماء الاختصاصيين والمقترحين من قبل الأحزاب والتيارات.

الشرق / خليل الخوري

تحدّث عن الوضع الاقتصادي الراهن وتساءل: ما الذي يتغيّر بين ليلة وضحاها حتى يرتفع الدولار، على حساب العملة الوطنية بمقدار كبير؟ وهو الذي وصل، أمس، إلى ألفين وثلاثماية ليرة، وقال إنّ المؤشرات كلها تفيد بأنه إلى المزيد من دون أي ضابط مالي. ونقل عن مصدر قضائي كبير قوله عن تقصير فادح وفاضح في موقفي السلطتين السياسية والقضائية متسائلاً أليس ما يحدث في هذا السياق جريمة موصوفة؟ مضيفاً، أليس انحسار المداخيل هو ظلم واضح بحق الناس الذين لا حول لهم ولا قوة؟

نداء الوطن/ ألان سركيس

رأى أنّ المعضلة الحكومية التي تضرب لبنان لا تزال مستمرة لأن كل الأسماء التي تُطرح لتولّي رئاسة الحكومة تُحرق، فيما تغيب المبادرات الجدّية للخروج من الأزمة لافتاً إلى أنّ ما يُثير المخاوف أكثر هو دعوة عدد من الكتل السياسية الفاعلة إلى تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، ما يعني أنّ الأزمة طويلة، وأن لا ولادة حكومية في القريب العاجل. ونقل عن مصادره أنّ الاهتمام الأوروبي بالملف اللبناني لا يقتصر فقط على فرنسا وبريطانيا بل إنّ ألمانيا مهتمة أيضاً بما يحصل في الداخل اللبناني من تطورات وأحداث معتبراً أنّ هذا الملف ليس محصوراً بدولة أوروبية واحدة.