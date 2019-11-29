The New York Times

المحللون يقولون إنه بدأ ينفد الوقت بالنسبة إلى الوسائل الدبلوماسية التي ينتهجها ترامب مع كوريا الشمالية

قال كيم جونغ أون، رئيس كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة لديها حتى نهاية العام لتقديم اقتراح جديد لإحداث انفراج في المفاوضات المتوقفة حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. المهلة التي اقتربت من نهايتها - والتي أصدرت كوريا الشمالية تحذيرات متكررة بشأنها - تنطوي على تهديد ضمني بأن البلاد قد تعود إلى سلوكها المزعج كما كانت عليه الحال في الماضي من خلال إنهاء التوقف الاختياري الذي فرضته على نفسها بالنسبة إلى التجارب النووية وإطلاق صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب المدن الأميركية . وأطلقت السلطات الكورية الشمالية صاروخين قصيري المدى يوم الخميس، في اختبار صاروخي هو الثالث عشر من نوعه منذ آذار 2019. وقال روبرت ل. كارلين ، المفاوض النووي السابق في وزارة الخارجية، "إننا نجلس اليوم فوق قمة بركان نشيط، واصفاً الوضع بـ"المتدهور بسرعة" في شبه الجزيرة خلال محاضرة ألقاها هذا الشهر في جامعة يونسي في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية.

The New York Times

حلف شمال الأطلسي يقدم لترامب جائزة ترضية مع اقتراب قمة الحلف

في مبادرة حسن نية أخرى تجاه الرئيس ترامب، أعلن حلف شمال الأطلسي الخميس أنه وافق على تقليص مساهمة الولايات المتحدة في الميزانية المركزية الصغيرة نسبياً للحلف في خطوة تهدف إلى ضمان عقد اجتماع لقادة بلدان الحلف الهدوء في أجواء هادئة الأسبوع المقبل في لندن. وتبلغ ميزانية التحالف العسكري الخاصة، التي تغطي مقر الناتو وموظفيه وبعض العمليات العسكرية المشتركة الصغيرة، حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً ، مقارنة مع أكثر من 700 مليار دولار للبنتاغون.

في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، قال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، إن أعضاء الحلف وافقوا على إعادة توزيع بعض التكاليف. وقال "إن الولايات المتحدة ستدفع كلفة أقل، فيما ستدفع ألمانيا مبلغاً أكبر، مما يعني أن الولايات المتحدة وألمانيا ستدفعان نفس المبلغ"، ليساهم كل منهما بحوالي 16 بالمائة من الميزانية المركزية لحلف الناتو فيما كانت الولايات المتحدة تدفع سابقاً نحو 22 في المئة. هذه التعديلات تصبح سارية المفعول في العام 2021 ، وفقا لأحد دبلوماسيي الناتو. ولطالما شكا الرئيس الأميركي ترامب بانتظام من الإنفاق الدفاعي لأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، ولكن دول أخرى في الحلف زادت إنفاقها العسكري منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم قبل خمس سنوات بحوالي 130 مليار دولار، وهو رقم يقول السيد ستولتنبرغ إنه من المتوقع أن يعلن الأسبوع المقبل.

روسيا اليوم

مندوب روسي: روسيا والولايات المتحدة لم تنسيا كيفية التوافق على ساحة "حظر الكيميائي"

أعرب مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، عن ارتياحه لإدراج مواد سامة جديدة، بما فيها المواد المصنفة في الغرب بأنها من نوع "نوفيتشوك"، على قوائم المنظمة. وأشار شولغين، أثناء مؤتمر صحفي عقده في لاهاي، إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي يتم فيها إدراج مجموعات جديدة من المواد المهددة لحياة الإنسان على اللائحة". وأوضح أن الحديث يدور عن عائلتين من المواد السامة التي قدمتها "الثلاثية" الغربية (كندا، هولندا، الولايات المتحدة) والتي أطلقت عليها الدول الغربية تسمية "نوفيتشوك"، إضافة إلى مجموعتين أخريين، تضم إحداهما مادة تم تطويرها ودراستها في مختبرات الناتو السرية، أما الثانية فتشمل مئات من المواد سجل براءات اختراعها في الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، كان يجب أن يتم تقديمها للمنظمة في تلك الفترة لكن ذلك لم يحدث. ورحب الدبلوماسي بتسوية مشكلة توسيع القوائم الموجودة من المواد المحظورة، واصفاً ذلك بـ "الحدث الإيجابي، بعد فترة طويلة من مواجهات شرسة على ساحة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية". وأضاف: "أخيراً أظهرت روسيا والولايات المتحدة أن وفديهما لم ينسيا كيفية التوافق". ومطلع مارس 2018، أفادت السلطات البريطانية بحدوث اعتداء باستخدام مادة "نوفيتشوك" في مدينة سالزبوري استهدف عميل الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا. واتهمت لندن الدولة الروسية بالوقوف وراء الاعتداء، الأمر الذي نفته موسكو مراراً. وفي يوليو من العام نفسه، أوردت الشرطة البريطانية عن وقوع "حادث خطير" في مدينة أيمسبوري، حيث عثر على رجل وامرأة متأثرين بالمادة السامة نفسها، وتوفيت المرأة بعد أيام من تسممها، أما الرجل فغادر المستشفى بعد فترة وجيزة.