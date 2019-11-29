الوكالة الوطنية للإعلام

بطاركة الشرق الكاثوليك واصلوا أعمال مؤتمرهم في القاهرة وزاروا السيسي الراعي: المطلوب حكومة تنقذ البلد من كبوته الاقتصادية

واصل بطاركة الشرق الكاثوليك أعمال مؤتمرهم الـ27 المنعقد في القاهرة بين 25 و29 الحالي، وتخللته زيارات رسمية وكنسية، كان أبرزها اليوم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأفاد بيان أن السيسي أكد خلال اللقاء، "تقدير دولته للعلاقات الطيبة مع جميع القيادات الدينية المصرية والدولية باختلاف أطيافهم، لا سيما في ظل النهج الحالي للدولة في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة". وأشار السيسي إلى أن "تلك الثقافة بدأت بالفعل في مصر وستنتشر في المنطقة بطبيعة الحال مع مرور الوقت"، لافتاً إلى "ضرورة تفهم خصوصية ثقافة المنطقة، بما تضمه من معايير ومبادئ، وهو الأمر الذي يتطلب التفاعل مع تلك الثقافة في إطار من القبول والاحترام".

وكالة الأناضول

ماكرون: فرنسا تدرس جميع الخيارات لوجودها بـ"الساحل الإفريقي"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي. تصريحات ماكرون جاءت خلال مؤتمر صحفي في باريس، عقب لقاء أجراه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، حسب قناة "فرانس 24". وأضاف ماكرون: "أمرت الجيش بتقييم عملياته ضد المسلحين الإسلاميين في غرب إفريقيا، وجميع الخيارات متاحة"، دون مزيد من التفاصيل. وأوضح أن بلاده "ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب".

وكالة فرنس برس

اتفاق عسكري جديد بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية

أعلنت الرئاسة التركية أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقاً عسكرياً جديداً مع تركيا الداعمة الرئيسية لها في نزاعها مع رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر. وقالت الرئاسة التركية إن اتفاق "التعاون العسكري والأمني" تم توقيعه مساء الثلاثاء خلال لقاء في اسطنبول بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. وأوضح مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون الخميس أن النص الجديد هو "نسخة أوسع من الاتفاق الإطار للتعاون العسكري المبرم" بين البلدين. وأكد أن الاتفاق الجديد "سيعزز العلاقات بين جيشينا"، داعياً "الأطراف الفاعلة المسؤولة الأخرى" إلى دعم حكومة السراج المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو تراقب عن كثب نشاط "الناتو" في المنطقة

أعلن السيناتور في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، أن روسيا تراقب عن كثب نشاط "الناتو" والولايات المتحدة في جورجيا والمنطقة ككل، الأمر الذي يؤثر أيضاً على العلاقات الثنائية بين موسكو وتبليسي. وقال كاراسين عقب المحادثات التي جرت في براغ مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي للعلاقات مع روسيا، زوراب اباشيدزه، "نحن نشهد الآن بعض الأعمال في سياسة جورجيا، التي لها تأثير، مع أنه غير مباشر، إلا أنه تأثير معين على علاقاتنا الثنائية. وعلى وجه الخصوص، نحن نلاحظ نشاط في المنطقة يظهر من قبل "الناتو" والولايات المتحدة".