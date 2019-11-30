TL

أزمة البنزين والغلاء المعيشي سببهما تفلت سعر الدولار في السوق السوداء والصرافون أضربوا ليرفعوا الإتهامات الموجهة إليهم، والإجتماع المالي في القصر الجمهوري لم يتخذ قرارات معلنة.

المنار

ما اراده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من لقاء بعبدا المالي، بعض تعويض عن الغياب الحكومي، فالاستقالة الحكومية ليست من المنصب الذي لم يغب عن بال شاغليه، بل من المسؤوليات الوطنية الملزمين بادائها، البلد بحاجة ماسة إلى حكومة تنفذ خطة مالية نقدية واقتصادية فورية، للخروج من هذا الواقع المتدهور.

nbn

تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يإتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها سلامة ورفع بعض الإقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية أو تنظيمية بما يحفظ الإستقرار وحقوق المودعين من دون أي إنتقاص

mtv

حظوظ سمير الخطيب ترتفع وتهبط مثل البورصة، لكن المشكلة ليست في شخصه بل في الآلية التي تحكم تشكيل الحكومة. فالرئيس الحريري، لكي يغطي أي حكومة، يريدها كلها من التكنوقراط وبصلاحيات استثنائية.

NTV

وزيرة الطاقة ندى بستاني تعمل لحلول بالتفاوض مع الشركات وأصحاب المحطات بعد كتاب وجهه رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض إلى بستاني طالبا أخذ الإجراءات اللازمة مع المعنيين كافة في الدولة على موضوع تغطية فرق سعر الخمسة عشر في المئة بالدولار الأميركي الذي يكبد القطاع النفطي أثمانا لا يمكن تحملها.

OTV

استعداد التيار لدعم تشكيل حكومة اختصاصيين برئيسها و وزرائها، وهو لا يعارض حكومة تكنو - سياسية يجري البحث حولها.

LBC

دعا قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى زيارة كل من رئيس المجلس ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وفي المعلومات ان قائد الجيش كان له كلام على الإستعجال في إيجاد الحلول نظرا إلى ان الأمور تزداد توترا، على رغم ان الجيش يقوم بمهامه على أكمل وجه.

الميادين

أصدر الرئيس السوري، ​بشار الأسد​ القانون القاضي بتحديد اعتمادات ​الموازنة العامة​ للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ قدره 4000 مليار ليرة سورية التي تعادل نحو 5 مليارات ​دولار​.

الجزيرة

​مجلس القضاء الأعلى​ في العراق، أعلن اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق بأحداث القتل التي طالت المتظاهرين في مدينة ​الناصرية​، مركز محافظة ذي قار، خلال اليومين الماضيين.

العربية

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، ان "انعقاد القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز يأتي في وقت تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها ​العالم​"، مشيراً الى "ضرورة فتح حوار معمق حول تطوير العمل تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تم إنشاء المنظمة على أساسها".