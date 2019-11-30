لبنان الحر

لفت البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​، خلال ترؤسه الذبيحة الإلهية في ​كنيسة​ دير ​مار جرجس​ للآباء اللعازاريين في شوبرا - ​القاهرة​ بعد ترميمها، الى "أننا نأتي من ​لبنان​، الذي يعيش متخبطًا في أزماته السياسية والإقتصادية والمعيشية والإجتماعية كما تعلمون، وإن كل من التقينا بهم من مسؤولين ومؤمنين في مصر العزيزة، وعلى رأسهم رئيس البلاد و​البابا​ تاواضروس، يكلموننا اليوم عن لبنان وكلهم قالوا أنهم يصلون لأجله.

صوت لبنان

أكّد النائب ​الياس حنكش​، "أنني لا أعرف ماذا يمكن أن يحصل أكثر مما هو حاصل اليوم كي يدعو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى ​الاستشارات النيابية​"، مشيرًا الى أنه "مؤسف مشهد الفراغ اليوم في الطرقات".

radio orient

استقبل وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ ​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​، في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​ ومستشار الوزير انور ضو، وجرى البحث بأوضاع المعلمين في ​القطاع الخاص​ وكيفية اتخاذ ما يلزم من اجراءت لحفظ حقوق المعلمين في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد ولا سيما الاقتصادية منها.

اذاعة النور

شدّد المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​، على أن "الأميركي والمجموعة الإقليمية الدولية يعمدون إلى خنق ​لبنان​ نقدياً ومالياً واقتصاديا، وهذا لا شكّ لا يمكن القبول به أبداً، لأن القضية قضية بلد ووطن سيّجناه بالدماء ليبقى وطناً ممنوعاً على مشاريع الخراب وحيتان التجارة بالأوطان".

صوت المدى

كشفت مصادر مقربة من ​قصر بعبدا​ عن ان "​الساعات​ القادمة ستكون حازمة"، مشيرةً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيعطي مهلة 48 ساعة لحسم المواقف والاثنين سيكون هناك موقفا حاسما حام ومطلع الاسبوع المقبل سيكون له تصرفا آخرا لأن الوضع لم يعد يتحمل المماطلة".