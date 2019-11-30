اعتبرت إثيوبيا أن السعودية والإمارات يمكنهما الانضمام إلى جهود حل أزمة سد النهضة مع مصر والسودان للتوسط والنصيحة، لكنها أكدت أنهما لم تتدخلا بعد في هذه العملية.

شنت حكومة إريتريا هجوماً لاذعاً على قطر، متهمة إياها بالسعي "لتنفيذ أنشطة تخريبية وإرهابية في البلاد، مستغلة لذلك السودان"، فيما وصفت الخارجية القطرية الاتهامات بالباطلة.

طالبت النيابة الكازاخستانية بإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 كازاخستانيا من عناصر "داعش"، تمت إعادتهم إلى البلاد من سوريا في إطار عملية خاصة. وطلب الادعاء بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاماً.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، عن عزمها استدعاء السفير التركي لديها على خلفية تصريحات "مهينة" صدرت من أردوغان تجاه ماكرون. وكان أردوغان قال تعليقاً على حديث الرئيس الفرنسي عن "موت دماغ الناتو": "السيد ماكرون، عليك أن تتوجه بنفسك إلى طبيب لفحص حالة الموت السريري لديك قبل كل شيء. أؤكد هذا من تركيا وسأتحدث عن ذلك خلال قمة الناتو المقبلة" و"فرنسا تتجاهل حساسيات بلادنا في سوريا وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".

طلبت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، رسمياً، محاكمة 20 شخصاً ضمن إطار التحقيق في سلسلة الاعتداءات الدموية التي هزت باريس وضواحيها، في ت2 2015.

أفادت وسائل إعلام في مالطا بأن رئيس الوزراء، جوزيف موسكات، ينوي ترك منصبه على خلفية أزمة سياسية وقضائية تشهدها البلاد بسبب قضية اغتيال الصحفية دافني كاروانا غاليزيا. قبل سنتين.

أصدر القضاء الأسترالي حكماً صارماً على ثلاثة أشخاص متهمين بالتخطيط لشن سلسلة هجمات في مدينة ملبورن خلال عيد الميلاد عام 2016 بتكليف من تنظيم "داعش" وقررت المحكمة العليا في فيكتوريا سجن المتهم حمزة عباس (24 عاماً) 22 عاماً، بفترة 16.5 عام مستثناة من الإفراج المشروط. وأما بخصوص المتهمين الآخرين، أحمد محمد (27 عاماً) وعبد الله الشعراني (29 عاماً) المدانين أيضاً في قضية إحراق مسجد شيعي في ملبورن قبل أيام من اعتقالهما، فصدر عليهما حكمان بالسجن لفترة تصل إجمالاً إلى 38 عاماً، بفترة 28.5 عام مستثناة من الإفراج المشروط.

أكدت الشرطة البريطانية أنها قتلت بالرصاص منفذ عملية طعن أصاب بجروح عدة أشخاص في جسر لندن، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الحادث، باعتباره إرهابياً. من جانبه، ذكر عمدة لندن، صادق خان، أن بعض المصابين جراء الهجوم في حالة حرجة، مبيناً أن الشرطة تعتبر الحادث منفرداً ولا تبحث عن أي مشتبه فيهم آخرين على خلفية عملية الطعن323.

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على اختبار جديد لمنصة إطلاق صواريخ من عيار كبير جداً.

أعرب رئيس وزراء بريطانيا، عن أمله في ألا يتدخل الرئيس الأمريكي، في الانتخابات البريطانية المرتقبة خلال زيارته إلى لندن لحضور قمة الناتو الأسبوع المقبل.

رفض الرئيس المكسيكي، خطط ترامب، لإدراج عصابات المخدرات المكسيكية على قائمة الإرهاب، معتبراً إياها تدخلاً في شؤون بلاده. وقال إنه "لم يكن هناك تدخل أجنبي في المكسيك منذ عام 1914، ولا يمكننا أن نسمح بهذا"، مضيفاً أن "أجانب مسلحين لا يمكن أن يتدخلوا في أراضينا".

قدمت روسيا دفعة من السلاح الخفيف للغابون مجاناً لأغراض مكافحة الصيد الجائر وحماية الغابات والمحميات الوطنية، وذلك في أول توريد للسلاح في تاريخ العلاقات بين البلدين.