أعلن ميخائيل بوغدانوف، أن تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط في شمال شرق سوريا يزيد من حدة التوتر، وقال "لا يمكننا أن نرحب بهذا، على العكس، هذا يؤدي إلى تصعيد إضافي للتوتر"​​​. وأشار بوغدانوف إلى أنه "ستتم مناقشة هذه المسألة خلال مباحثات أستانا المقبلة، وأكد إن موسكو تدعم إمكانية عقد لقاء بين أنقرة ودمشق. وأوضح أن هذه الخطوة مرتبطة بمدى جاهزية دمشق وأنقرة.

أكد الرئيس الروسي، أن السكان الأكراد في شمال شرق سوريا يتعاملون بشكل طيب مع الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة، مشدداً على أن هذه القوات جاءت لحمايتهم. وقال "أود التشديد على أن علاقاتنا مع الشعب الكردي كانت دائما بل تاريخيا طيبة وجيدة جداً".

أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، فشل أطراف اللجنة الدستورية السورية في التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل. وأعرب عن أمله في تذليل العقبات تحضيراً لانعقاد الجولة المقبلة.

بحث رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، قضايا مكافحة الإرهاب مع المسؤولين السوريين في دمشق، كما زار قاعدة حميميم لمتابعة ملف الجرائم ضد العسكريين الروس في سوريا. وأشار الطرفان إلى "أن عملاً كبيراً تم تنفيذه في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما أن سوريا شهدت خطوات هامة على طريق تعزيز السلطة الشرعية في أراضيها".

عزز الجيش السوري من انتشاره في ريف الحسكة الشمالي ونشر وحداته في قرى الكوزلية وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر، كما أسقط الجيش طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في قرية حامو، في الريف الجنوب شرقي لمدينة القامشلي.

أصيب خمسة أشخاص أحدهم إصابته حرجة، في انفجار سيارة مفخخة، قرب دوار نوروز وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

ركزت المحادثات بين لافرورف وملادينزف على سبل إخراج عملية السلام في الشرق الأوسط من أزمتها، وكذلك الجهود الجماعية الرامية إلى منع تدمير الإطار القانوني الدولي لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، بسقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" مساء في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. ولم تقع خسائر.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، آية الله علي السيستاني.

قال مقتدى الصدر إن استقالة عبد المهدي أولى ثمار الثورة ويجب اختيار البديل عبر استفتاء شعبي. واقترح أن "يختار رئيس الوزراء الجديد حكومته بشكل بعيد كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات وبعيداً عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها، فضلاً عن تفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان الذي لا يقل بعض أعضائه فساداً عن الحكومة".

تستضيف القاهرة الأثنين والثلاثاء المقبلين، اجتماعاً جديداً بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

دعا مفتي مصر، شوقي علام، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. ودعا لـ "وقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديداً خطيراً على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة".

رفض حزب "المؤتمر الوطني" الذي أسسه الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير قرار السلطات الجديدة بحله، محذراً من تداعيات هذا الإجراء. واتهم "المؤتمر الوطني" في بيان أصدره تعقيباً على القرار الذي توصل إليه المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان، اتهم "قوى الحرية والتغيير" المنظمة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الجاري بشن حملة تشهير ضده و"اختطاف الثورة ومستقبل صانعيها" وتحويل الفترة الانتقالية إلى "فترة انتقامية".

خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في العديد من مدن البلاد، ورددوا شعارات رافضة لانتخابات 12 ك1 المقبل ومطالبة برحيل "رموز نظام بوتفليقة". وطالبوا بـ"الدولة المدنية".