النهار/ دون توقيع

لفت إلى أن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية تبدي انزعاجها من التطورات الأمنية التي شهدتها بيروت وبعض المناطق اللبنانية، خصوصاً أن تقارير وصلت إليها تفيد عن وجود ازدواجية في القرار العسكري رغم أنه سبق لها أن أبلغت المراجع اللبنانية الرسمية ضرورة حماية المتظاهرين ومنع الاعتداء عليهم، مضيفة أن ما حصل في الأيام الأخيرة في بيروت من شأنه أن يعقد مساعي وزارة الدفاع الأميركية التي كانت تحبذ ابقاء المساعدات الاميركية للبنان من دون تعديل، وعرض لرغبة الخارجية الاميركية في وقف التشويش على الجيش اللبنانية الذي يعتبر ضماناً لاستقرار البلاد.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

اعتبر أن الرئيس سعد الحريري يتمسك بتاليف حكومة الإختصاصيين شرطاً لقبوله التكليف، مستنداً الى الموقفين الأميركي والأوروبي الدافعين في هذا الإتجاه، مضيفاً أن الحريري بات يعتبر نفسه في موقع قوي نتيجة التمسك الفرنسي ببقائه في رئاسة الحكومة بسبب مؤتمر "سيدر" والدعم الأميركي والبريطاني له، وأن اصراره على حكومة الإختصاصيين لاعتقاده واقتناعه بأن الآخرين ليسوا في وارد الذهاب الى خيار تأليف حكومة الأكثرية أو حكومة اللون الواحد.

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن مصدر سياسي قوله أن شروط رئيس حكومة تصريف الأعمال لتسليم رئاسة الحكومة لشخصية سنية أخرى تحظى بموافقته هي أشد قساوة من الشروط التي وضعها لإدارة الحكومة بنفسه، كاشفاً بان الحريري يطالب بإعادة خلط الأوراق على مستوى الوزارات السيادية وأنه أبدى التخلي عن وزارة الداخلية على أن يحصل في المقابل على وزارة المالية.

نداء الوطن / الآن سركيس

عرض لوجود موقف روسي يدعم الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة المقبلة لأن الطرف الروسي يبدي مخاوف من إمكان حصول أحداق أمنية في حال استمرار الوضع طويلاً بلا حكومة، مضيفاً أن موسكو تصر على الحفاظ على علاقتها من كل شرائح الشعب اللبناني ولا تريد أن تدخل طرفاً مع فئة ضد أخرى.