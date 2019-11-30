روسيا اليوم

بومبيو وتشاووش أوغلو يبحثان الوضع في شمال شرق سوريا

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والتركي مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي، الوضع في شمال شرق سوريا وتطبيق الاتفاقات بين واشنطن وأنقرة حول خفض التوتر هناك. وقالت رئيسة المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان، إن الجانبين أشارا إلى أهمية الإعلان المشترك الصادر عن المحادثات الأمريكية التركية في السابع عشر من الجاري بشأن الوضع في المنطقة، وأن بومبيو جدد موقف واشنطن الداعي إلى أن تتم تحركات الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، وكذلك انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية"، بما يتماشى مع الإعلان (الأمريكي التركي المشترك) حول المنطقة الآمنة.

روسيا اليوم

تقرير أمريكي: "داعش" انتشر حول العالم رغم هزيمته في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تنظيم "داعش" وسع انتشاره حول العالم في عام 2018، على الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية الانتصار عليه في سوريا وتصفية زعيمه أبو بكر البغدادي. وجاء في التقرير السنوي للوزارة حول محاربة الإرهاب، أن تكتيكات الإرهابيين واستخدامهم للتقنيات تطورت أيضاً في عام 2018، فيما يعود عناصر التنظيمات مثل "داعش" إلى بلدانهم، ما يشكل خطراً جديداً. وقال منسق شؤون محاربة الإرهاب، نثان سيلز، الذي أصدر مكتبه التقرير، إنه "على الرغم من فقدان داعش لكافة أراضيه تقريباً، أثبت التنظيم قدرته على التكيف، وخاصة من خلال أنشطته لتشجيع أو توجيه أتباعه عبر الإنترنت".