الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً مالياً واتفاق على تدابير تحافظ على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي وحقوق المودعين

عقد عند الثالثة والنصف في قصر بعبدا، اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضم عددا من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية معنية. وتم البحث في سبل تخطي الازمة التي يعاني منها لبنان حالياً، حيث قدم الرئيس عون عدداً من الاقتراحات في هذا السياق، "تكفل استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتؤكد على عدم المس بحقوق المودعين وعلى النظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان". خصص الاجتماع للتداول في الأوضاع المالية والمصرفية التي تمر بها البلاد، والتي أصبحت تؤثر سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة. بعدما عرض فخامة الرئيس اقتراحات عدة للخروج من الأزمة، تداول بها الحاضرون، تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، وأخيراً، أكد المجتمعون أهمية المحافظة على الأوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان.

وكالة الأناضول

أردوغان: 500 وحدة سكنية من تركيا لضحايا زلزال ألبانيا

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستشيد "500 وحدة سكنية" لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب ألبانيا مؤخراً. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم وضع حجر الأساس لـ"مجمع رجب طيب أردوغان" في جامعة مرمرة بإسطنبول. وقال أردوغان إن "وزارة البيئة والتطوير العمراني، ومؤسسة الإسكان التركية، ستواصلان جهودهما وستشيدان 500 وحدة سكنية للأشقاء الألبان (المتضررين من الزلزال).

وكالة فرنس برس

نيابة مكافحة الإرهاب تطلب محاكمة عشرين شخصاً في اعتداءات 2015 في باريس

أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها طلبت تنظيم محاكمة لعشرين شخصاً في إطار التحقيق في الاعتداءات الدامية التي وقعت في باريس وضواحيها في 13 تشرين الثاني 2015 بينهم ستة مستهدفون بمذكرات توقيف.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف وبيدرسون يجتمعان الأسبوع المقبل في روما

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن وزير الخارجية الروسي سيجتمع مع المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأسبوع المقبل في روما. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك" في تصريح له "نعم، سيعقد اللقاء بين لافروف وبيدرسون، ونحن نخطط لعقد هذا اللقاء على هامش الفعاليات في روما المقررة الأسبوع المقبل". المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أعلن أن القرارات التي ستتخذ خلال الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية، ستعتمد وقف إجراءات توافقية وليس عبر نسبة مئوية.