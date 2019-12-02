SDArabia

جنرال يتحدّث عن مميزات وخصائص حروب المستقبل

دبابة "تي-90" روسية تُطلق النيران في مجمع باتريوت خارج موسكو في 22 آب/أغسطس 2017 خلال اليوم الأول من المنتدى العسكري الدولي الروسي "الجيش 2017" (AFP)

تظهر النزاعات المسلحة الحديثة أن حرب المستقبل ستتميز بالديناميكية والتكنولوجيا العالية وتجنب المعارك المباشرة الواسعة النطاق، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وقال اللواء سيرغي تشيبوتاريف، قائد رابطة أمور في المنطقة العسكرية الشرقية، في مقابلة مع صحيفة “كراسنايا زفيزدا”: “”إن حرب الخنادق بأشكالها الكلاسيكية، كما اعتدنا أن نرى في أفلام عن الحرب الوطنية العظمى، على الأرجح لن تكون كذلك، بناءً على ذلك، يستخدم الجيش الروسي مبادئ جديدة للتخطيط والقيام بالعمليات العسكرية: لقد تم بالفعل وضع التكتيكات في بعض المناورات. على وجه الخصوص، في أكتوبر/تشرين الأول، في حقل التدريب كنيازي-فولكونسكي في إقليم خاباروفسك.

خلال أسبوع، قامت وحدة بنادق آلية تحت قيادة العقيد ألكسندر شيرشنيف بمناورة دفاعية، راقبت باستمرار وتوقعت تصرفات عدو افتراضي.

خلال المناورات، تم تطبيق أساليب تمويه تكتيكية جديدة. لقد تصرفت مجموعة الثلاثة آلاف بشكل حاسم ومستمر وغير تقليدي. وأوضح الجنرال أنه تم إطلاق نظام للعمليات الهجومية التشتيتية، وتم تنظيم غارات البحث والاستطلاع، وتم تنفيذ الضربات النارية باستخدام أسلحة المدفعية مع حسابات الحرب الإلكترونية، فضلاً عن عدد من الابتكارات الأخرى.

كما أشار سيرغي تشيبوتاريف إلى الاتصالات المستدامة والحرب الإلكترونية باعتبارها الاتجاه الرئيسي لزيادة الفعالية القتالية للجيش الحديث.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اليابان تشتري مجموعة من الصواريخ النرويجية لمقاتلات "إف-35"

وقع سلاح الجو الياباني عقدًا ثانيًا مع الشركة النرويجية Kongsberg لتزويده بمجموعة إضافية من صواريخ كروز المحمولة جواً JSM.

صُممت الصواريخ لتجهيز مقاتلات أمريكية من طراز Lockheed Martin F-35A Lightning II من الجيل الخامس اشترتها اليابان.

طلبت اليابان دفعة ثانية من أحدث صواريخ النرويج المضادة للسفن. تم توقيع العقد الأول في شهر مارس/آذار من هذا العام، في حين لم يتم الكشف عن عدد الصواريخ التي تم شراؤها وتكلفتها وتواريخ التسليم.

فيما يتعلق بالعقد الثاني، فمن المعروف أن تكلفة التسليم ستكون 49.2 مليون دولار، كما لم يتم الكشف عن بيانات أخرى. بعد توقيع العقد الأول، أصبحت اليابان أول مشترٍ لصاروخ JSM الذي صنعته مجموعة Kongsberg النرويجية، وفقا لموقع "توب وار".

يعد الصاروخ الجديد بمثابة تطوير آخر للصاروخ المضاد للسفن NSM الحديث الذي تم تصنيعه في شركة Kongsberg. تم تصميم الصاروخ لتدمير أهداف أرضية وسطحية بدقة عالية. تم تصميمه خصيصًا لوضعه في الحجر الداخلية للسلاح في مقاتلة F-35A وسيتم اقتراح شراءها لاحقا على سلاح الجو الأمريكي.

يبلغ طول الصاروخ 4 أمتار وتبلغ كتلته 416 كيلوغرامًا ، بينما يبلغ وزن الرؤوس الحربية المتفجرة شديدة الانفجار 226 كغم. مصنوع من التكنولوجيا الشبح. مجهز بجناح قابل للطي ومحرك نفاث. يتراوح مدى JSM ما يصل إلى 100 ميل بحري على ارتفاع منخفض وما يصل إلى 300 ميل بحري على ارتفاعات عالية.

في اليابان، سيتم استخدام الصاروخ على مقاتلات F-35A، التي بدأت تدخل خدمة سلاح الجو في البلاد منذ بداية العام الماضي. وفقًا للاتفاقية الموقعة في عام 2011 ، في المرحلة الأولى، ستتلقى اليابان 42 مقاتلة من طراز F-35A، وتشمل الخطط المستقبلية شراء 103 مقاتلة أخرى من الجيل الخامس، بما في ذلك 42 من طراز F-35B.

SDArabia

وزارة الدفاع الروسية تختبر أحد أخطر مدافعها على الإطلاق

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اختبارات جديدة لاستخدام مدافع MALAK- 2S7، أحد أقوى المدافع الذاتية الحركة في العالم. وبحسب ما نقلت روسيا اليوم، وخلال الاختبارات تمرن أفراد فرق المدفعية الروسية على تكتيكات جديدة لاستهداف مواقع العدو بسرعة أثناء التنقل، واعتمدوا على خطط تمكنهم من ضرب تلك المواقع بدقة على مسافات تصل إلى 30 كلم. كما استخدمت في التدريبات مدافع MALAK- 2S7 لتشكيل وحدات قتالية صغيرة هدفها تمهيد أرض المعركة أثناء حركة القوات البرية، وتوجيه ضربات مركزة تغطي بقعاً واسعة لشل قدرات العدو الافتراضي الهجومية والدفاعية. ورغم أن هذا النوع من المدافع قد طور في سبعينيات القرن الماضي إلا أنها لا تزال حتى اليوم من أهم وأخطر أسلحة المدفعية في العالم، بسبب قدرتها على التنقل بسرعة في ميادين المعارك معتمدة على عربات مجنزرة، وإمكانياتها في إصابة الأهداف ومواقع العدو على مسافات طويلة تصل إلى 30 كلم.

SDArabia

سلاح الجو الأمريكي يتوقع أن تكون الأسلحة الأسرع من الصوت جاهزة في عام 2022

يعمل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي العملاق لوكهيد مارتن على إنشاء أسلحة أسرع من الصوت لتكون جاهزة في عام 2022. وأعلن الجنرال أرنولد بانش، قائد القيادة اللوجستية للقوات الجوية الأمريكية، في اجتماع مع مجموعة من الصحفيين، بما في ذلك الروس، أن سلاح الجو الأمريكي يتوقع أن يكون كلا النوعين من الأسلحة الأسرع من الصوت في طور الاستعداد الأولي للقتال في عام 2022. وسئل بانش لماذا لم تدرج الأسلحة الأسرع من الصوت في استراتيجية التطوير العلمي والتكنولوجي للقوات الجوية حتى عام 2030، والتي نشرت في نيسان. وأجاب "إننا نبذل بالفعل جهودًا في مجال إنشاء أسلحة تفوق سرعة الصوت. لدي بالفعل برنامجان. نحن ننفذها بالفعل HCSW و ARRW. نحن نعمل بالفعل مع DARPA، ونحن نجري بالفعل البحوث DARPA. هي برامج الأبحاث الواعدة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. وقال بانش: "نعتقد أننا سنحقق استعدادًا أوليًا للقتال فيما يتعلق [بأسلحة] تفوق سرعة الصوت في أحد هذه المشاريع أو لكل من هذين المشروعين في 2022"، بحسب وكالات روسية. وأجريت اختبارات الطيران الأولى للرؤوس الحربية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت باستخدام نظام ARRW ، الذي نفذته القاذفات الاستراتيجية B-52، في الولايات المتحدة في حزيران 2019. وفقاً لسلاح الجو، كانت هذه الاختبارات ناجحة.

SDArabia

البحرية التركية تتحضّر لاستلام أكبر حاملة طائرات محلية في 2020

تستعدّ القوات البحرية التركية لاستلام أكبر سفينة حربية مصنّعة بإمكانات وقدرات وطنية في أواخر 2020، وفق ما أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية بحسب وكالة الأناضول. وأضافت في بيان لها أن رئيسها إسماعيل دمير، زار ترسانة “طوزلا” بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل أعمال تصنيع سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض “تي جي غي أناضول – TCG Anadolu”.وأوضح البيان أن أعمال تصنيع حاملة الطائرات المحلية “أناضول” تتواصل بشكل منتظم كما هو مخطط لها، وأن موعد التسليم سيتم قبل عام من الموعد المحدد، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات المحلية ستدخل الخدمة لدى البحرية التركية، بحلول أواخر 2020. ولفت البيان إلى أنه مع دخول “أناضول” الخدمة، ستعزز تركيا مكانتها العالمية في مجال تصنيع السفن من هذا النوع.