الشرق الأوسط

26/11/2019

اكتشاف كنز نادر من "ذهب الإمبراطورية البيزنطية" جنوب روسيا

أعلن علماء آثار يشاركون في التنقيب بمنطقة تابعة لإقليم كراسنودار جنوب روسيا، عن اكتشاف كنز من العملات الذهبية البيزنطية، تعود إلى النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، أي إلى الحقبة التي كانت فيها شبه جزيرة "تامان"، حيث تجري الحفريات الأثرية ضمن مجال تأثير ونفوذ الإمبراطورية البيزنطية.

ويتألف الكنز من 28 قطعة نقدية معدنية من الذهب الخالص، عليها رسومات أباطرة بيزنطيين. وعلى الرغم من اكتشاف الكثير من كنوز بيزنطية في أكثر من دولة في العالم، فإنّ "كنز بيزنطة الروسي" في إقليم كراسنودار، يشكل أهمية خاصة في عالم التنقيب عن الآثار، ذلك أنه عملياً الوحيد من نوعه حالياً في روسيا الاتحادية.

وحسب كروبوتكين التاريخية، فإنّ " العثور على كنوز كهذه (في الفضاء السوفياتي) أمر نادر جداً"، إذ يقول المؤرخ في كتاب "كنوز المعلات البيزنطية" الصادر عام 1962، إنّ علماء الآثار السوفيات عثروا على موقعين فيهما كنوز من العملات الذهبية البيزنطية، إلا أنّ أياً منهما لم ينج، ولا أثر لهما في إيامنا هذه.

27/11/2019

قطعة عنبر تحفظ سرّاً عمره 16 مليون عام

حفظت قطعة من العنبر سراً عمره 16 مليون عام، ربما يتسبب في تغيير كثير من الأفكار السائدة عن حشرة تدعى "قافزات الذيل". وتمتلك قافزات الذيل ذيلاً خاصاً تحت بطنها تستخدمه في الوثب بعيداً بأسلوب يشبه الفرار لتجنّب الافتراس، ومع ذلك فإنّ هذا العضو ليس كافياً لاجتياز مسافات طويلة، كالتي يقطعها النمل الأبيض المجنّح، وتكشف قطعة العنبر أنّ الأخير كان بمثابة المضيف الذي ربما ساعد قافزات الذيل على التنقّل بعيداً للبحث عن موئل جديد. ويظهر في قطعة العنبر التي وثقها باحثون أميركيون في دراسة نشرت بالعدد الأخير من دوريّة “Evolutionary Biology BMC”، أنّ قافزات الذيل وجدت الحل في النمل الأبيض المجنح، حيث تظهر القطعة عدداً منها ما زال متّصلاً بأجنحة وسيقان مضيفة من النمل الأبيض المجنح. هذا الاكتشاف من شأنه أن يسلّط الضوء على وجود سلوك غير معروف من قبل يتمثّل في انتقال قافزات الذيل لمسافات طويلة، وكيف نجحت في الانتشار بجميع أنحاء العالم.

27/11/2019

مرور نيزك على مسافة خطيرة قرب الأرض

أعلن خبراء من مؤسسات فضائية روسيّة عن مرور نيزك على مسافة خطيرة بالقرب من الأرض. ومع أنّ حالات مرور النيازك على مسافات مختلفة عن الأرض ظاهرة تتكرّر بشكل دائم، ألاّ أنّ النيزك الذي يتحدّث عنه الخبراء الروس أثار اهتماماً بشكل خاص، لأنّه ظهر فجأةً ولم ترصده التلسكوبات مبكراً كما جرت العادة. وقال المدير التنفيذي لمؤسّسة البرامج العلمية الواعدة، "مجمع التلسكوب الإلكتروني الفضائي في قرية بيردوفوي، التابعة لمقاطعة آمور الروسية، اكتشف النيزك يوم 6 تشرين الثاني الحالي. واقترب من الأرض حتى مسافة 139 ألف كيلومتر". وأثار اقترابه مخاوف لدى كثيرين باحتمال سقوطه على الأرض. ويبلغ حجم النيزك الجديد، الذي مرّ بسلام من دون أن يسقط على الأرض، 10 إلى 15 متراً، أي بحجم النيزك الذي سقط على مقاطعة في 15 (شباط) عام 2013، حينما سمع صوت انفجار قويّ جداً ناجم عن احتكاك النيزك بالغلاف الجوّي على ارتفاع 30 -50 متراً، وشعر مئات الآلاف بهزّة ناجمة عن موجة الانفجار، التي تسبّبت بتكسير زجاج النوافذ في مئات آلاف المنازل.