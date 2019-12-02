النهار/ سابين عويس

استبعدت أن تشهد البلاد انفراجات قريبة على المستوى الحكومي، ما لم تنضج التسوية الدولية الجاري العمل عليها، وما لم يبلغ التضييق على الحزب بكل مكوناته سقفه الأقصى.

النهار/ رضوان عقيل

قال: لو سارت قنوات الاتصال غير المباشرة بين رئاسة الجمهورية وبيت الوسط كما يجب، وتم تثبيت السيد سمير الخطيب مرشحاً نهائياً لرئاسة الحكومة، لعمد الرئيس ميشال عون إلى تعيين موعد الاستشارات النيابية اليوم قبل الغد، لكن الخطيب لم يبلغ القصر الجمهوري جوابه النهائي بعد. ونقل عن مصادر قصر بعبدا قولها، وجود تواصل مع سفراء الدول، وأنهم وضعوا أيديهم بأيدينا وقالوا إنهم يريدون حكومة منتجة ونظيفة مع استمرار المساعدات ووقف مزاريب الهدر ولم نسمع سفيراً عربياً وأجنبياً قال لنا إنه يتمسك بالحريري بل نحن كنا نتمسك به ونقول هذا الكلام بالعربي المشبرح.

الجمهورية/ عماد مرمل

استبعد وجود أية مؤشرات تشير إلى قرب تأليف الحكومة في ظل تمسك فريق سياسي بحكومة الاختصاصيين المستقلين لاعتبارات مالية وشعبية وتمسك الفريق الآخر بحكومة تكنوسياسية لاعتبارات مصلحية. وكشف عن أن وفداً قواتياً زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيام لإقناعه بحكومة اختصاصيين مستقلين يكونون خبراء في ملفات وزاراتهم وقادرين على معالجتها، كما أن الوفد القواتي ذهب في محاولته تسويق خيار التكنوقراط لدى الرئيس عون إلى حد التأكيد أن جعجع لن يمانع في أن يتولى رئيس الجمهورية تسمية الوزراء المسيحيين جميعاً شرط أن يكونوا مستقلين.

الجمهورية/ جوني منير

أشار إلى أن المصادر الأميركية تنفي وجود أي دور مباشر لها في التهاب الساحات في الشرق الأوسط، وتؤكد بأن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير التقى منذ أيام في نيويورك أقطاب الطائفة اليهودية وأبلغهم بوضوح أنه لن يعاود جهوده في ملف التسوية الإسرائيلية – الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة لعدة أسباب منها انشغال الإدارة الأميركية بالمعركة الرئاسية المقبلة. وأضاف نقلاً عن مصادره أن واشنطن غير مستعدة للتدخل بشكل مباشر في أزمات الشرق الأوسط ولا سيما في العراق ولبنان.

الديار/ جاسم عجاقة

تحدّث عن الأزمة المالية والاقتصادية الحاليّة مشيراً أنّ شحّ الدولار في الأسواق كشف أن لا أمن غذائي ولا حراري ولا اجتماعي ولا اقتصادي في لبنان وقال: نعم إنها النتيجة التعسة لعقود من السياسات المالية للحكومات المُتعاقبة التي اعتمدت على الريع والخدمات بدل بناء اقتصاد إنتاجي تكون فيه للقطاعين الأوّلي والثانوي المكانة التي تؤمّن استدامة واستقلالية للمواطن اللبناني. وأضاف أنّ قيمة استيراد المواد الغذائية تقارب الـ 7 مليار دولار أميركي مشدّداً على أنّ لبنان يعيش غذائيًا على الاستيراد وفي حال لم يتمّ استيراد المواد الغذائية فهناك مُشكلة، متسائلاً: أين الأمن الغذائي للبنان؟ وختم بالقول إنّ انتفاضة 17 تشرين 2019 قلبت الموازين، وباعتقادنا أنّه لا يُمكن لمنهجية العمل أن تستمر على الحال نفسه بحكم أن ّالتردّي في مالية الدولة لا يُعطي أكثر من سنة من الاستمرارية إذا ما بقيت الأمور على حالها كما هي اليوم.

اللواء/ أحمد الزعبي

كتب عن الوضع الراهن في البلاد والتحرّكات الشعبيّة وتساءل: لماذا تُشكّل الحكومات في الدول؟ واعتبر أنّ الحكومات تُنشأ، احتراماً للدستور والنظام الديموقراطي، ثم لإدارة الشأن العام، وصياغة سياسات لمواجهة التحديات، والتنمية، وإيجاد فرص، ونسج علاقات تعاون وتكامل مع العالم وقال: لا شيء من هذه العناوين قائم أو سليم في لبنان، لافتاً إلى أنّ المشهد يراوح بين فتنة متنقلة تستحضر الحرب وخطابها، برعاية رموز سلطة تحالف السلاح والفساد، وأزمة مالية، اقتصادية ونقدية فرضت أعباء غير مسبوقة حتى في ذروة الحرب الأهلية، مؤكّداً أنّها رتّبت أخطاراً محدقة بالقطاع العام والقطاعات الإنتاجية كما تسبّبت بها أيضاً هذه السلطة. وأشار أنّ الأكثر استفزازاً من كل ما سبق هو الانسداد السياسي أمام أي إشارة توحي بأن الطبقة السياسية تراهن على عامل الوقت أو المطر أو التناقضات أو تعب الناس أو تخويفهم لتضييع ما أنجزته الثورة.

الأخبار/ ورد كاسوحة

تحت عنوان، "على هامش الأزمة: التغيير انطلاقاً من الاجتماع السياسيّ الفعليّ"، أشارت أنّ الأيام والأسابيع الماضية من عمر الأزمة أثبتت أنّ مشهد الاحتجاج لا يمكنه تفادي "الخصوصية اللبنانية"، لما هي من معطىً يتجاوز طبيعة النظام السياسي نفسه، ليصل إلى العمق الاجتماعي للمشهد برمّته، ولفتت إلى أنّ انهيار التسوية الرئاسية وتوزُّع أفرقائها على طرفي المواجهة، عبر الحضور في الساحات كمشاركين في الاحتجاجات أو معترضين عليها، أضافا إلى الأزمة تعقيداً جديداً معتبرةً أنّ السياسة بدت كما نعرفها تاريخياً في لبنان غائبة لمصلحة مشهد لا يُعرف إن كان بالفعل تعبيراً عن واقع فعلي أم عن صورة متخيّلة له ورأت أنّ المشهدية الجديدة أربكت الجميع، وأجبرتهم على التموضع وفقاً لمنطقها الذي يفترض التحرُّك من خارج الاصطفافات التاريخية للسياسة اللبنانية.

نداء الوطن/ ألان سركيس

رأى أنّ الأمور تتّجه إلى مزيد من التعقيد في الشارع مع استمرار الأزمة السياسية والحكومية التي تضرب البلاد، وتطلّ كل يوم مشكلة جديدة من دون وجود أطر صحيحة لحلّها، مشيراً أنّ لا أحد يستطيع إنكار أنّ ما يحصل، هو أزمة ثقة بين فئة كبيرة من الشعب وبين طبقة سياسية حاكمة رأت أنّ الأمور بدأت تفلت من يدها، فبادرت إلى القيام بهجوم مضاد من أجل الحفاظ على عروشها التي اهتزت، مضيفاً أنّ الأطراف المسؤولة عن التأليف تستمر بمحاولة إيجاد مخارج من أجل الشروع بحلول مُرضية تُسكت الثورة ولا تضاعف من هزائم القوى السياسية.

الشرق / خليل الخوري

تناول موضوع الحكومة وقال إنّه من المرجح أن يحدد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في الأسبوع الطالع، موعد استشارات التكليف النيابية الملزمة، لافتاً إلى أنّ الوقت قد طال كثيراً دون بدئها. وأشار إلى أنّ المرحلة ضاغطة داخلياً وإقليمياً ودولياً مضيفاً أنّ ما يُترجم مطلبياً يقود إلى انتفاضة شعبية غير مسبوقة في لبنان وتساءل: ماذا عن التأليف؟ وكيف التوفيق بين مطالب الثورة بحكومة تكنوقراط برئيسها وأعضائها، كما يقول الثوار، وحكومة مختلطة كما يقول التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي وسائر الحلفاء؟