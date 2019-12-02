وكالة الأناضول

أردوغان يتباحث هاتفياً مع الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية

تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، حول عدد من القضايا، بينها موضوع عودة اللاجئين السوريين. وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن المكالمة جاءت في اليوم الأول من بدء دير لاين مهامها، بناء على طلبها. وأوضحت المصادر، أن أردوغان بحث مع دير لاين مسيرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وسبل دعم اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا. كما تبادل الجانبان وجهات النظر، حول تهيئة الظروف لعودة السوريين الطوعية والكريمة إلى المنطقة الآمنة التي تقيمها تركيا، شمالي سوريا.

وكالة أنباء رويترز

البرلمان العراقي يقبل استقالة رئيس الوزراء

صوت البرلمان العراقي لصالح قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في أعقاب احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة بدأت منذ أسابيع. وجاء قرار عبد المهدي الاستقالة بعد دعوة وجهها آية الله علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا، للبرلمان لبحث سحب دعمه لحكومة عبد المهدي في سبيل القضاء على العنف. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان أن المجلس سيطلب من الرئيس برهم صالح ترشيح رئيس وزراء جديد. وقال نواب إن حكومة عبد المهدي، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه، ستظل تباشر تصريف الأعمال بعد تصويت لحين اختيار حكومة جديدة.

وكالة فرنس برس

رئيس وزراء مالطا يعقد اجتماعاً طارئاً وسط تزايد الضغوط عليه للاستقالة

عقد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات اجتماعاً طارئاً مع تزايد الضغوط عليه للاستقالة بسبب كيفية تعاطيه مع التحقيق في جريمة قتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا. وجاء الاجتماع بعد يوم من توجيه الاتهام بالتواطؤ في الجريمة إلى المشتبه به الرئيسي في القضية رجل الأعمال يورغن فينيش البالغ 38 عاماً.

وكالة أنباء شينخوا

شي يشدد على تحديث نظام إدارة الطوارئ في الصين

أكد شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على ضرورة بذل جهود لمواصلة تحديث نظام وقدرة الصين على إدارة الطوارئ، عن طريق إفساح المجال كاملاً لسمات النظام ومميزاته. أدلى شي بهذه التصريحات، عندما ترأس جلسة مجموعة دراسة للمكتب السياسي للجنة.