أخبار الخليج - البحرين

البحرين تشارك في جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطعن المقدم من الدول الأربع حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي

عقدت محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع للمناقشة المقدمة من قبل ممثلي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للنظر في الطعن المقدم من قبل دولهم للمحكمة حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تحت المادة 84 من الاتفاقية الدولية للملاحة الجوية 1944، والطعن حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تحت البند الثاني من المادة الثانية من اتفاقية خدمات النقل الجوي الدولي 1944 المقدم من قبل البحرين ومصر والإمارات.

القدس - فلسطين

نتنياهو: لن تكون هناك تهدئة بغزة وناقشت مع ترامب فرض السيادة على الأغوار

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، إنه لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد بغزة طالما استمر إطلاق الصواريخ بالتنقيط.

وأشار نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية بعسقلان عقب وضع حجر أساس لتشييد 12 مصنعاً بالمدينة، إلى أن قضية التوصل لتهدئة طويلة الأمد مرتبطة بوقف كامل لإطلاق الصواريخ.

وقال "سنضع حداً لإطلاق الصواريخ، ولدينا خطط عملياتية مفاجئة".

الوطن - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي. حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آلـ الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

الاتحاد - الإمارات

الجامعة العربية تهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ48

هنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين. وأعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام عن تقدير الجامعة العربية لمسيرة دولة الإمارات ودورها في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية لمواطنيها وفي ترسيخ قيم التسامح والتعايش ومبادئ التضامن الإنساني.

الوطن - عمان

السلطنة تشارك في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب

شاركت السلطنة في الدورة الثانية من المؤتمر الوزاري المعني بمكافحة تمويل الإرهاب والذي عقد مؤخراً في مدينة ملبورن بأستراليا، تحت عنوان (لا تمويل للإرهاب). حيث ترأس الوفد العماني المشارك الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام للسلطنة بأستراليا. وتضمن المؤتمر مشاركة قرابة (65) وفداً و(23) وزيراً وممثلون عن (15) هيئة دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة وفريق العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل المال (FATF)، وكذلك (28) جهة ممثلة للقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ويعد هذا المؤتمر استكمالاً لأعمال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في باريس خلال العام 2018.