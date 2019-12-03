النهار/ وجدي العريضي

وصف التسوية الرئاسية بين بعبدا وبيت الوسط بأنها في موت سريري وأن الحريري قطع حبل الصرة مع بعبدا.

وكشف عن اتصالات بالغة الأهمية جرت في الساعات الأخيرة بين كبار المسؤولين الفرنسيين ومسؤولين لبنانيين إلا أنها لم تحمل جديداً في موضوع التكليف والتأليف والبلد عموماً.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

عرض للموقف السعودي حيال لبنان، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر أن الحراك الشعبي اللبناني داخلي لا ينبغي لها ولا لغيرها أن تتدخل فيه. وأن ما يهم السعوديين هو تشكيل حكومة فاعلة تتصدى للأزمة وتعالجها.

وقال: لا يبدو أن هناك أي حراك عربي تجاه لبنان إلاً من خلال جامعة الدول العربية، فالنظره إليه متشائمة لكنها لا تفقد الأمل من إمكانات المعالجة.

الشرق / خليل الخوري

تحدّث عن الأزمة المالية ورأى أنّ الانفلات الكبير في الأسعار، يدل على جشع غير محدود وعلى سعي للربح على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين بالكاد يستطيعون توفير متطلبات الحياة لأيام معدودة من الشهر، لافتاً إلى أنّ هذه الأزمة المالية كشفت إلى أي حد يمكن أن يبلغ الجشع المتأصل في النفوس الذي يصح فيه ما يردّده الناس في المتاجر وهم يقفون، مخذولين، أمام أسعار السلع على خلافه، وقال إنّهم يكتفون بالكلام المرّ: "صاروا اللبنانيين عمياكلو بعضن" وأضاف أنّ هذا كلّه لا يثير أي رد فعل لدى المسؤولين الغارقين في وحول البحث عن كيف يمكنهم أن يكونوا أصحاب دور، أقله أصحاب حضور، في طالع الأيام إذا حققت الثورة انتصارها.

الديار/ جاسم عجاقة

تناول الوضع الحكومي في البلد مشيراً إلى أنّ الحسابات السياسية التي تقوم بها بعض القوى السياسية في لبنان لا تأخذ بعين الاعتبار أنّ بقاء لبنان من دون حكومة يعني أنّ الخروج من الأزمة أصبح مُستحيلاً وأنّ الوصاية الصندوقية أصبحت حتّمية مع إعادة هيكلة الدين العام وبالتالي خسارة في قيمة الممتلكات والحسابات وقال:" إنه لجرمٌ كبير أن يبقى لبنان من دون حكومة ولا نعرف من سيتحمّل المسؤولية التاريخية عمّا سيحلّ بلبنان". ولفت إلى أنّ الشلّل السياسي للسلطة التنفيذية المُمثلة بالحكومة اللبنانية، يُلقي بتداعيات كارثية مضيفاً أنّ البلد يسير نحو الهاوية ولا توجد حكومة لوقف هذا الأمر الذي أصبح شبه محتوم، واعتبر أنّه قد أصبح معروفًا أنّ لبنان يخضع لضغوطات سياسية كبيرة ورأى أنّ هذه الضغوطات واكبها هلع كبير دفع باللبنانيين إلى سحب قسم من أموالهم من المصارف منوّهاً أنّ هذا الأمر حرّم الاقتصاد من قسم من موارده المالية المحدودة مما سبّب في تراجع اقتصادي كبير مع تداعيات اجتماعية أتت لتزيد من عذاب اللبنانيين الذين يفتقرون إلى أدنى مستويات الأمن الغذائي والاجتماعي.

اللواء/عمّار نعمة

قال إنّ مهمة الحراك الشعبي تزداد صعوبة هذه الأيام، ومعها يرتفع لديه الإصرار في وجه التحديات وعامل الوقت الذي تشتريه السلطة في سبيل إخماد التحركات، مشيراً أنّه منذ الأحداث التي رافقت قطع الطرقات وأدت في بعض المناطق إلى نتائج دراماتيكية وفي مناطق أخرى كادت تؤذي السلم الأهلي، بات الحراك أمام تحدي تجديد أدواته في سبيل الضغط على السلطة مؤكّداً أنّ قوّة الاحتجاجات قد تراجعت نسبياً في الأيام الأخيرة، من دون أن يعني ذلك تأثر الحجم الشعبي والتأييد في الساحات. وختم بالقول إنّه نتيجة تعدد المجموعات المناهضة للسلطة وعدم مركزيتها وافتقادها إلى القيادة، اختار كل فريق طريقاً يناسبه في تظهير احتجاجه كما في الأسلوب الذي يراه الأكثر قدرة على إيذاء من هم في السلطة الحاكمة.

الأخبار/ أحمد بعلبكي

عرض للوضع الراهن في البلاد، ورأى أنّ الحراك الشعبي المعارض والمتفاوت لجهة ثورية الخطابات، بلغ درجات يمكن تقسيمها بين فريقين:

فريق سقوف الإصلاحات الجذرية في مواجهة الفساد في إدارة الموارد الاقتصادية، وما ينجم عنها من تفاقم للبطالة والدين العام.

فريق سقوف التغيير الجذري لأطراف أكثرية بقيت في الحكم، في مواجهة أقلية سبق لها أن تجذّرت عقوداً فيه، وخرجت اليوم من التحالفات داخل ما يسمى حكومات الوحدة الوطنية عندما افتقدت.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

كتبت عن الحكومة واللقاءات والمشاورات الحاصلة في البلد، لافتةً أنّه على الرغم من المشاورات الناشطة خلف الكواليس بين الجهات الأساسية المعنية بتشكيل الحكومة، إلا أنّ لا احتمال قريباً لتشكيل الحكومة ما يعزّز التوقعات بأن نكون أمام أشهر من الانتظار قد يطول أمدها. وأشارت أنّ هناك قطبة مخفية أو عاملاً ما غير معلن، يؤخّر التكليف وسط تقاذف مسؤولية التعطيل بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري والفريق الآخر، وهما إصرار "حزب الله" على الحريري أو من يمثله، من دون الرضوخ لشروطه في التأليف، وإصرار الحريري على ترؤس الحكومة من دون الالتزام بشروط الآخرين. وختمت بالقول إنّ أسباب الخلاف تتعدد، والنتيجة أن لا تكليف قبل التوافق على التشكيل كما لا استشارات قبل الاتفاق على الرئيس المكلف.