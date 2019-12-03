The Washington Post

البيت الأبيض يفتح جبهات جديدة في الحرب التجارية مستهدفاً البرازيل والأرجنتين وفرنسا

عزز الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية العالمية على جبهتين الاثنين معلناً عن رسوم جمركية تطال المعادن الصناعية المستوردة من البرازيل والأرجنتين، مهدداً بعقوبات أكبر تطال العشرات من المنتجات الفرنسية الشعبية. وأعلنت إدارة ترامب أن هذه الخطوات ضرورية لأن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يتصرفون بشكل غير منصف ويضرّ بالأسس الاقتصادية التقليدية للبلاد وبآمال الولايات المتحدة بمستقبل زاهر. وقال ترامب في تغريدة إنه أمر بفرض الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألمنيوم المستوردان من البرازيل والأرجنتين، لمواجهة ما أسماه بـ"تحفيض قيمة عملتي هذين البلدين بشكل كبير" على حساب المزارعين الأميركيين. هذه الخطوة التي أقدم عليها ترامب تُشكل انقلاباً على الاتفاق الذي عقدته البلدان الأميركية اللاتينية في العام 2018 مع ترامب للقبول بكوتا تُفرض على المواد التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة بدلاً من فرض ضرائب.

The Washington Post

حلف شمال الأطلسي يأمل تخطي الذكرى السبعين لتأسيسه من دون كلام تفجيري من قبل ماكرون أو ترامب

يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي في لندن الثلاثاء للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف العسكري فيما يأمل منظمو الحدث تجنب أي أحداث تفجّر المناسبة.

ويرتفع منسوب التوتر بشأن التزام الرئيس ترامب بالتحالف الذي تأسس في الأصل للدفاع عن أوروبا في وجه الاتحاد السوفياتي وقد تطوّر ليشمل الاضطلاع بقضايا أمنية تتخطى القارة الأوروبية.

وكان الرئيس ترامب قد رفض التأكيد على المادة الخامسة من نظام الحلف التي تقول بأن أي اعتداء على أي من بلدان الحلف يعني اعتداءً على جميع بلدان الحلف وهدد بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف إن لم ينفق الأوروبيين أموالاً أكثر للدفاع عن أنفسهم.

إلا أن المنظمين يخوضون هذه المرة معركة على أكثر من جبهة خاصة بعد أن قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجيه سهام انتقاداته للحلف بعد تعبيره عن غضبه من عدم تنسيق الولايات المتحدة مع حلفائها في ما يتعلق بالقضية السورية إلى حد أنه اعتبر أن الحلف أصبح "ميتاً دماغياً" خلال مقابلة أجريت معه.

وتخوّف أحد دبلوماسيي حلف شمال الأطلسي من أن تسوء المناقشات بين أطراف الحلف مع احتمال قيام ترامب وماكرون بتوجيه الانتقادات إلى أداء الحلف.

روسيا اليوم

رغم الخلافات القائمة.. ملف مكافحة الإرهاب النووي يوحد موسكو وواشنطن

أكّد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، كريستوفر فورد، أن بلادة راضية عن نتائج العمل مع روسيا بملف مكافحة الإرهاب النووي. وقال فورد في معهد هنري ستيمسون: "هذا ملف من أهم ملفات التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا"​​​.

وأضاف فورد: "تشارك روسيا في أعمال مجموعة تتألف من 89 دولة، وتقوم موسكو بعمل "جيد جداً" بهذا الصدد.

وأشار فورد إلى أنه على ضوء الخلافات القائمة حالياً بين واشنطن وموسكو، تبدو علامات التعاون بهذا الصدد "غريبة وغير عادية".

واختتم فورد: "الولايات المتحدة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع روسيا بهذه القضية، والهدف من المبادرة العالمية هو منع وقوع الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين".

وتهدف مبادرة مكافحة الإرهاب النووي إلى تشكّل أرضية متعددة الأطراف للتعاون بين البلدان الشريكة، ترمي إلى تعزيز القدرات العملية والتقنية لمكافحة تهديد الإرهاب النووي.

وتشكل المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، التي أطلقت سنة 2006 من قبل الرئيسين الأميركي والروسي على هامش قمة مجموعة الثماني في شهر أبريل في مدينة سان بطرسبورغ، أرضية متعددة الأطراف للتعاون بين البلدان الشريكة، ترمي إلى تعزيز القدرات العملية والتقنية لمكافحة تهديد الإرهاب النووي.