الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية لمحامي بيروت: الحراك اتى ليكسر المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمر وستشهدون قريباً ما يرضي الجميع

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أننا "نريد جميعاً الإصلاح، على الرغم من المعوقات أمام مجرى الأحداث"، معتبراً أن الحراك "أتى اليوم ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمر، وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

وأوضح أننا "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه، لأن ذلك بات مألوفاً، لكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا محاكمة الأشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل ونريد أن يقاوم الشعب معنا".

وكالة الأناضول

ستولتنبرغ: البند الخامس لاتفاقية "ناتو" يشكل جوهر الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن البند الخامس لاتفاقية الحلف، يشكّل جوهره.

جاء ذلك في تصريحات أدلاها للقناة الألمانية الأولى (ARD)، في معرض رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتعلقة بالبند الخامس من اتفاقية "ناتو".

وأضاف ستولتنبرغ أن البند الخامس لاتفاقية "ناتو"، يشكل جوهره، مبيناً أن إدراك الأعداء المحتملين بأن الاعتداء على عضو في الحلف، بمثابة اعتداء على كافة أعضائه، يحول دون وقوع ذلك.

وتابع: "نحن جميعاً، أكبر قوة عسكرية. والبند الخامس من اتفاقية ناتو، بمثابة التزام. وأطالب فرنسا وباقي الحلفاء، بمساندة هذا البند".

ولفت إلى أن "ناتو" يضم 29 بلداً لديه أحزاب، وحكومات، ووجهات نظر ومشاكل مختلفة، إلا أنهم متفقون حول الرسالة الأساسية للحلف.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يقول إنه سيعيد فرض رسوم على واردات المعادن من البرازيل والأرجنتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه سيُعيد على الفور فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين، وهو ما حفز أحد نظرائه على الأقل بالتعهد لإجراء محادثات معه.

ونزلت أسهم الأسواق الناشئة والعملة المكسيكية البيزو الشديدة التأثر بالتجارة لأدنى مستوى أثناء الجلسة بعد تعليقات ترامب على تويتر التي لم تتضمن أي تفاصيل أخرى بشأن الإجراء التجاري المزمع. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى مسؤولين بمكتب الممثل التجاري الأميركي للحصول على تعقيب.

وكالة فرنس برس

الرئيسان الروسي والصيني يدشنان أول أنبوب غاز بين بلديهما

أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ الاثنين بتدشين "تاريخي" لأول أنبوب غاز بين البلدين أُطلقت عليه تسمية "فورس أوف سايبيريا" (قوة سيبيريا).

وقال بوتين عبر اتصال فيديو نقله التلفزيون الروسي إن هذا "حدث تاريخي فعلاً، ليس فقط لسوق الطاقة العالمية لكن قبل كل شيء لكم ولنا، لروسيا والصين". وأضاف أن المشروع "سيحمل التعاون الاستراتيجي الروسي الصيني إلى مستوى مختلف تماماً".

ويربط خط أنبوب "باور أوف سايبيريا" حقول الغاز في سيبيريا الشرقية بالحدود الصينية على مسافة تمتدّ لأكثر من ألفي كيلومتر. وعلى المدى البعيد، سيمتدّ الخطّ على مسافة تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السفير الروسي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له جوانب إيجابية وسلبية

أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، الاثنين، أن بلاده ترى الجانبين الإيجابي والسلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال أندريه كيلين لوكالة "سبوتنيك": "إن وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كان مفيداً لروسيا من حيث زيادة إمكانيه التنبؤ بالعلاقات والقاعدة الحالية للمعايير والاتفاقيات الأوروبية".

وأضاف كيلين، قائلاً: "ولكن من ناحية أخرى، إذا حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستتاح لنا فرص جديدة، حيث ستختفي الحواجز التي يضعها الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، هناك حوالي 20 حاجزاً وقيداً من هذا النوع في التجارة: الصلب والصناعات الكيميائية ومعدن الكروم".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تعلق زيارات سفن وطائرات عسكرية أميركية لهونغ كونغ وتفرض عقوبات على منظمات أميركية غير حكومية

قررت الحكومة الصينية تعليق مراجعة طلبات زيارة هونغ كونغ من قِبل سفن وطائرات عسكرية أميركية اعتباراً من (الإثنين)، حسبما ذكرت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية.

وأوضحت هوا في مؤتمر صحفي أن الصين ستفرض أيضاً عقوبات على منظمات أميركية غير حكومية نظراً لدورها في الاضطرابات في هونغ كونغ.

وتضم المنظمات غير الحكومية المؤسسة الوطنية للديمقراطية والجمعية الديمقراطية الوطنية للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري الدولي ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) ومنظمة فريدم هاوس.