الشرق الأوسط

30/11/2019

المرحلة الأولى للاتفاق التجاري بين أميركا والصين مرهونة بإلغاء التعريفات

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن بكين تصر على ضرورة أن يكون إلغاء التعريفات الجمركية جزءاً من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن، وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن واشنطن في "المخاض الأخير" لاتفاق بهدف لإنهاء الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ 16 شهراً بعد أيام قليلة من إبداء الرئيس الصيني شي جينبينغ رغبته في إبرام اتفاق تجاري.

وقال خبراء ومصادر مقربة من البيت الأبيض، إن توقيع الاتفاق الأوّلي قد لا يحدث حتى بداية العام الجديد مع ضغط الصين من أجل تراجع عن الرسوم الجمركيّة المفروضة على نطاق واسع. وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" أيضاً إنّ مسؤولين أميركيين قد يزورون الصين عقب عطلة عيد الشكر يوم الخميس في الولايات المتحدة. على صعيد مواز، ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أنّ الارتفاع المفاجئ الذي سجّله مؤشّر مديري مشتريات المجمع للصناعات التحويليّة في الصين خلال شهر تشرين الثاني الماضي، يشير إلى بطء وتيرة التدهور الاقتصادي والتخفيف من حدته، ولكنه لا يعني انتهاء الانكماش في مستوى الأداء الاقتصادي الصيني. وأكّدت الوكالة على أنّ الاقتصاد الصيني ما زال يتأهّب لمواجهة ضغوط خارجيّة وداخليّة في الأشهر المقبلة، وأنّ التوقّعات الخاصة بأداء الاقتصاد الصيني تعتمد على إمكانية إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، وفي حالة تحقيق ذلك، فإنّ الأمر سيعتمد أيضاً على محتوى الاتفاق.

30/11/2019

"جدل النمو" يعود لبؤرة الأضواء في روسيا

يستمر الجدل حول معدل النمو الاقتصادي بين مؤسّسات الدولة الروسية، وسط تمسّك وزارة المالية بتوقّعاتها للعام الحالي، وتشكيك غرفة الحساب بإمكانية تحقيق تلك التوقّعات، وذلك بعد أيام قليلة على اجتماع اقتصادي في الكرملين، دعا فيه الرئيس الروسي إلى تعزيز الدينامية الإيجابية في الاقتصاد الروسي. هذا بينما تستعد الحكومة الروسيّة لإقرار آليات وشروط إنفاق "فائض" مدخّرات "صندوق الرفاه الوطني"، واستثماره في تمويل مشروعات، وتعوّل على هذه الخطوة في تسريع وتيرة النمو. وقال وزير المالية الروسي أنطوان سيلوانوف إنّ معدّل النمو عام 2019 قد يكون أعلى من التوقّعات، وفي مداخلة له أمام المجلس الفيدرالي خلال جلسة لإقرار ميزانية 2020-2022، قال سيلوانوف: "نحن على قناعة بأنّ دينامية النمو الاقتصادي هذا العام لن تكون أدنى من التوقعات، وبما تزيد عليها"، في إشارة منه إلى توقّعات الحكومة الروسية بمعدّل نمو حتى 1.3 في المائة خلال العام الحالي. وبعد إشارته إلى دينامية نمو إيجابية لمستها الحكومة، بما في ذلك النمو خلال شهر (تشرين الأول) الماضي بمعدّل 2.2 في المائة على أساس سنوي، ربط سيلوانوف وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة بتنفيذ المشروعات القومية، وبدء العمل بجملة تدابير تم اعتمادها لتحفيز النمو الاقتصادي. فضلاً عن ذلك، تعلّق الحكومة الآمال على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بفضل "فائض" صندوق الرفاه في تمويل تلك المشروعات، والاستثمار فيها وفي مشروعات أخرى.

27/11/2019

40 مليار دولار تراجعاً في استثمارات الشركات الأميركية بسبب الحرب التجارية

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين أثّر على خطط الإنفاق لدى الشركات والمصانع الأميركية بشكل ملحوظ. وأظهر استطلاع رأي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتالانتا، الشهر الماضي، أن 12% من الشركات التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك واحدة من كل خمس شركات مصنّعة، خفضت أو تراجعت في إنفاق رأس المال في النصف الأول من عام 2019 بسبب التوتر التجاري، والمخاوف بشأن التعريفات الجمركية. وقدر الاستطلاع حجم التراجع في استثمارات الشركات الأميركية بـ40 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب الحرب التجارية. ويعادل نحو 3% من إجمالي الاستثمارات الثابتة غير السكنية، أو الإنفاق الرأسمالي على المعدات، والمباني والمركبات وأجهزة الكومبيوتر، ومثيلاتها. وتشير هذه الأرقام إلى عكس ما يردده المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب بأن الحواجز التجارية تهدف، في جزء منها، إلى منع الواردات والمساعدة في إنعاش التصنيع في الولايات المتحدة. فمنذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين العام الماضي، قام العديد من كبرى الشركات الأميركية بتعديل إنفاقها على المعدات واستثمارات رأس المال الأخرى.

28/11/2019

روسيا ستحث" أوبك+" لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

قالت مصادر روسية وفي منطقة أوبك، إن من المرجح أن تدعو روسيا منتجي النفط الآخرين لتغيير طريقة حساب إنتاج موسكو، عندما تجتمع معظم الدول الرئيسية المنتجة للنفط في فيينا الشهر القادم.

تكبح أوبك ومنتجون آخرون منذ ثلاث سنوات إنتاج النفط بهدف تحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار، لكن روسيا تقيس إنتاجها بطريقة مختلفة عن الآخرين.

وبخلاف السعودية ومنتجي أوبك الآخرين، تدخل روسيا المكثفات، وهي نوع خفيف عالي الجودة من النفط الخام غالباً ما يستخلص خلال إنتاج الغاز في أرقام إنتاجها من النفط الخام.

ولم يكن هذا يتسبب في مشكلة لموسكو في الماضي، لكن مع تدشين روسيا حقول غاز جديدة في القطب الشمالي وشرق سيبيريا وفتحها خط أنابيب لنقل الغاز إلى الصين، فإن إنتاجها من مكثفات الغاز يزيد. ويعني هذا أنها لا تمثل لصحتها بموجب الاتفاق المبرم وهو ما ترغب في تفاديه، وفقاً لـــ" رويترز" نقلاً عن مصادر، ولم تذكر المصادر ما إذا كانت روسيا ستجعل إبرام صفقات أخرى مع أوبك مشروطاً بموافقة المنظمة على تغيير حصة موسكو مثل تمديد خفض إنتاج النفط خلال العام القادم أو تعميقه.