TL

الدخان الأبيض في العالم عادة ما يخرج من مكان واحد .. وإنما في لبنان علينا تجميع الأبخرة من أمكنة ومواقع عدة من أجل تكوين الدخان ولونه... وإذاك ندرك ما إذا كان مسار التكليف والتأليف سيفتح إلى الآخر إلى حين تأليف الحكومة العتيدة بعد أن نكون أدركنا سلفاً نوع الحكومة ولونها وعناصر تركيبتها...

فبعدما تقاطعت معلومات عصراً من أوساط عدة عن بروز أجواء تفاؤل بدخان أبيض على هذا المسار.. بالفعل، برز في السادسة من مساء اليوم ما أعلنه الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي في ميرنا الشالوحي، حيث رأى أن نجاح الحكومة الجديدة في الملفات المطروحة والملحة، أهم من الكرسي أو الحقيبة... وكأنه أوحى بقرب اكتمال المسار نحو تأليف الحكومة.

المنار

في فلسطين المحتلة وضع المستوطنين الصهاينة وصل إلى حد تمني ثلثهم في الجنوب والشمال مغادرة مستوطناتهم ومدنهم خوفاً من صواريخ غزة ولبنان، كما أظهر استطلاع للرأي، أضاف إليه قائد منظومة الدفاع الجوي في الجيش العبري العميد "ران كوخاف" تحذيراً من أن صواريخ أعداء إسرائيل كما أسماهم باتت قادرة على اختراق المنظومة الإسرائيلية المضادة للصواريخ ..

nbn

لا معطيات ملموسة تشير إلى حسم اتجاهات الرياح الحكومية والوقائع المجمعة خلال النهار عكست روايات وإشارات متفاوتة حيناً ومتناقضة حيناً آخر وتمتد مساحتها من حدود التفاؤل إلى التشاؤم.

في الكلام المباح تأكيدات لرئيس الجمهورية بأن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية ولزواره بأنه يتجه نحو إعلان خطوات كبيرة.

وفي التسريبات التي راجت قبل الظهر أن الرئيس ميشال عون استقبل المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب لكن معلومات الـNBN تؤكد عدم حصول مثل هذا اللقاء صباحاً بل بعد الظهر، وبحضور الوزير جبران باسيل وتشدد على أن رئيس الجمهورية ما يزال ينتظر نتيجة المشاورات قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية.

mtv

يسجل في بورصة الإيجابية، زيارتا رئيس التقدمي وليد جنبلاط الرئيسين بري والحريري والتي يقرأ فيهما أيضاً انعطافة تؤشر إلى حلحلة ما على درب استيلاد حكومة .. لكن أي حكومة؟ ومتى؟

NTV

وصل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط إلى بيت الوسط فيما يرتقب أن يجتمع الرئيس سعد الحريري برئيس اللحظة سمير الخطيب وفي دردشة مع الصحافيين قال الحريري: علمت من الإعلام أنني سألتقي الخليلين ولن أشارك في الحكومة.. أنا داعم لسمير الخطيب ولكن يتبقى بعض التفاصيل للتشاور فيها.

OTV

في تفاصيل المشاورات الحكومية، علمت الـ OTV من مصادر معنية بملفي التكليف والتأليف أن لقاء جديداً قد يكون أخيراً سيجمع الليلة الخطيب بالرئيس الحريري، فيما ينتظر أيضاً أن يعقد اجتماع آخر بين الحريري والمعاونين السياسيين لكل من الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الوزير علي حسن خليل وحسين الخليل.

واشارت المصادر عينها عبر الـ OTV إلى أن مشاورات الخطيب مع مختلف الأفرقاء بحثت في حكومة تكنوسياسية من 24 وزيراً، على أساس أن يكون بينهم 6 وزراء دولة يمثلون القوى السياسية و18 وزيراً من الاختصاصيين.

LBC

هل هبت هذه المرة فعلاً رياح المهندس سمير الخطيب ليكلف تأليف الحكومة؟ المشاورات الماراتونية غير المعلنة، التي تسبق عادة الإستشارات الشكلية، وإن كانت دستورية، أفضت إلى اعتبار ان الحكومة نضجت وأن المرحلة وصلت إلى حد بلورة التركيبة الحكومية، وفي الملامح الأولية للتشكيلة:

سعد الحريري خارج الحكومة بالتأكيد، باعتبار أن رئيسها سيكون سمير الخطيب، لكن هل المستقبل سيكون ممثلاً؟

الوزير جبران باسيل خارج الحكومة وإن كان التيار الوطني الحر سيكون ممثلاً عبر أحد وزراء الدولة.

الحكومة مؤلفة من ثمانية عشر أو أربعة وعشرين وزيراً على أبعد تقدير.

وزراء الدولة من أربعة إلى ستة، ويمثلون حزب الله وأمل والمستقبل، إذا شارك، والتيار الوطني الحر.

الميادين

وجه ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، "رسالة إلى الأسير في سجون إسرائيل صدقي المقت بعد موقف الأخير الرافض لإطلاق سراحه شرط عدم العودة إلى ​الجولان​"، مخاطباً الأسير بالقول "لقد جسدت الوطنية بأكمل صورها عندما رفضت الخروج إلى جزء من الوطن دون جزء آخر".

الجزيرة

تلقى ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ لحضور اجتماع ​مجلس التعاون الخليجي​ الذي يعقد في ​الرياض​ 10 كانون الأول الحالي. وتسلم الرسالة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال "استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

العربية

أفادت مراسلتنا عن "إحراق القنصلية الإيرانية في ​النجف​ للمرة الثالثة".

وكانت قد اشتعلت قبل يومين النيران في القنصلية الإيرانية في النجف، والتي تأتي بعد يوم سياسي حافل بعد أن وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكانت القنصلية قد تعرضت للحريق للمرة الأولى في 27 تشرين الثاني على أيدي متظاهرين عراقيين.