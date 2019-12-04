لبنان الحر

قال النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "مهما تقنعتم بوجوه البراءة والشفافية والتضحية، لن تتمكنوا من إخفاء وجهكم الحقيقي ​الفاسد​ ولن تنجحوا في اقتلاعه من أذهان الشعب ومن صفحات التاريخ".

صوت لبنان

لفت النائب ​نعمة افرام​، إلى أنّ "صرخة وجع المؤسسات الّتي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة تؤكّد ضعف بنية دولة الحماية الاجتماعية".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لم يعد الإنسان في ​لبنان​ يستطيع انتظار مساعدات كَمِنّة. حقّ الإنسان في لبنان أن يعيش في كرامة، ومن غير المقبول أن نتأخّر في العناية بهذه الكرامة".

وأرفق التعليق بِوَسم: "الإنسان أوّلًا".

radio orient

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ "إنني لن أشارك في ​الحكومة​ وسألتقي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل بعد قليل"، مشيراً إلى "أنني داعم لسمير الخطيب​ وهناك بعض التفاصيل التي يجب أن نتفق عليها".

اذاعة النور

أشار النائب ​ابراهيم الموسوي​ في ​اعتصام​ لمؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على ​طريق المطار​، إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يكونوا على أعلى مستويات المسؤولية، والصرخة إلى كل المعنيين، وموضوع سلفة الـ60 بالمئة على الفواتير يجب أن تنفذ اليوم قبل الغد فالمؤسسات مهددة بالتوقف اذا لم يكن هناك تحرك مسؤول، ونحن نتحدث عن الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب أن تقوم الوزارة بواجباتها كاملة في هذا المجال.

صوت المدى

لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى أن "لجنة المال أنهت في جلستها المسائية مناقشة موازنة ​وزارة الاتصالات​ وملحقاتها وعلقت عدداً من الاعتمادات أبرزها 100 مليار ليرة في ​أوجيرو​".