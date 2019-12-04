الأخبار/ ابراهيم الأمين

اعتبر أنّ رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري يواجه أصعب الاستحقاقات في حياته مشيراً أنّه ليس قادراً على عدم تأليف حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه يواجه ضغطاً كبيراً من الداخل والخارج للسير بتسوية ما، وقال إنّ رئاسة الحكومة تعني للرئيس الحريري مركز نفوذ متنوع في لبنان وقابل للاستخدام في المحيط القريب والبعيد، مضيفاً، أنّها تعني بقاءه في ظل حماية أمنية محلية وإقليمية ودولية، وهو هاجس أصبح يسكنه كما حال العائلات الحاكمة في بلادنا والعالم وهي تحول دون سقوط ما تبقّى من هيبة له بين رجال أعمال وسماسرة وشركات تخشى قدرته على تعطيل أعمالها أو عرقلتها.

الديار/ فادي عيد

تحت عنوان: "طبخة" الحكومة تقترب من مراحلها النهائيّة؟! نقل عن أوساط نيابيّة قولها إنّه على الرغم من تعاظم الأخطار المالية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تجتمع كل الأطراف المحلية والخارجية على أنها غير مسبوقة وتضع الأمن الاجتماعي في البلاد أمام تحديات خطيرة، ترى أنّ التعقيدات السياسية المتعدّدة التي تقف أمام إنجاز الاستحقاق الحكومي، تحول دون الانصراف إلى مواجهة التداعيات اليومية للواقع المأزوم، وذلك بصرف النظر عن كل ما يتردّد حول الإطاحة بالمعادلة السياسية بأكملها من خلال الاستجابة لمطالب وتوجّهات الشارع.

اللواء/ حسين زلغوط

كتب عن المرحلة الراهنة في البلاد معتبراً أنّه في حال صدقت النوايا، وكانت الأخبار المسرّبة من الغرف المغلقة صحيحة، فإننا سنكون في غضون ساعات أمام تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد وبرنامج الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي سيوكل إليها تأليف الحكومة العتيدة، بعد أن ضخت في الساعات الماضية موجات تفاؤلية أعقبت حركة من المشاورات شهدتها المقرات الرئيسية من بعبدا إلى عين التينة فبيت الوسط. ونقل عن مصدر وزاري مطلع على مسار المفاوضات الجارية أنّه وبالرغم من تقاطع العديد من المعلومات حول التأكيد بأنّ الطريق إلى التأليف باتت معبدة، وأنّ البحث انتقل إلى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب، كشف عن رفض المصدر تأكيد أو نفي هذه المعلومات، معتبراً أنه من المبكر الحديث عن وصول سباق التكليف والتأليف إلى نقطة النهاية، مضيفاً أنّ ما يضخّ من موجهات تفاؤلية يبقى مرهوناً بالساعات المقبلة، كما انه يبقى مرهوناً بعدم وجود أفخاخ.

الشرق / تيريز صعب

تحدّثت عن الوضع الحكومي في البلد وقالت إنّه يبدو أنّ الساعات المقبلة ستشهد بعض الانفراجات، منوّهةً أنّه ربما قد تثمر الاتصالات التي تسير بشكل سريع إلى إعلان بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتكليف رئيس للحكومة ونقلت عن مصادر متابعة أنه في حال سارت الأمور كما هو متفق عليه، ولم تحصل أي مفاجآت تذكر أو تطرأ، فمن المرجح أن يشهد نهاية هذا الأسبوع تقدماً ملموساً وحثيثاً يترجم بإعلان الاستشارات النيابية، لكن كل هذا مرهون بتسارع المشاورات والاتصالات.

نداء الوطن/ كلير شكر

قالت إنّ الكثير من الدّخان الأبيض خرج من "مدخنة" المشاورات الحكومية مشيرةً أنّ حركة المشاورات أحيطت بطوق من التفاؤل الذي يشي بقرب الفرج الحكومي من خلال إدخال المهندس سمير الخطيب نادي رؤساء الحكومات، ولفت إلى أنّ لا أحد يدري ما هو المعطى الأساسي الذي تغيّر وسمح بحصول الخرق في جدار الحكومة، كما لا أحد يملك جواباً مقنعاً على سؤال جوهري ومفاده: لماذا سيمنح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بركته لحكومة سمير الخطيب ولا يترأسها بنفسه إذا كان قادراً على تغطيتها؟

النهار/ سركيس نعوم

كشف عن أن فرنسا وبريطانيا طلبتا من أصدقاء لهما لائحة بأسماء لبنانيين مؤهلين لتأليف حكومة جديدة وترؤسها في هذه المرحلة الصعبة وقيادة لبنان نحو شيء من الأمان الاقتصادي- النقدي الاجتماعي- الأمني. ولفت إلى أن الموقف الأميركي بدأ يميل إلى عدم الثقة بالرئيس سعد الحريري بعد أن سمعوا وعوداً لم يترجمها وبعد استقالته من الحكومة، في حين أن السعودية غير مهتمة بالحريري ولن تقدم أو تفعل شيئاً للبنان.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن مصادره قولها إن معادلة الرئيس ميشال عون منذ اليوم الأول لاستقالة الرئيس سعد الحريري هي السرعة لا التسرع، وأن التأخير الحميد في تحديد موعد الاستشارات الملزمة هو بالتأكيد أفضل بكثير من التأخير الخبيث الذي قد يدوم طويلاً إذا جرت تسمية شخصية للتأليف إرضاء للبعض من غير أن يترافق ذلك مع تفاهم مبدئي على قواعد الحكومة المقبلة واتجاهاتها.

النهار/ وجدي العريضي

كتب عن الصراع الدائر حول التكليف والتأليف الحكومي. وكشف عن أن كبار المسؤولين تلقوا اتصالات فرنسية وأوروبية لإعادة تحريك المسعى الدولي من البوابة الفرنسية في حال كانت الظروف مؤاتية خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن ما يحصل اليوم لا يشي بأي حلول.