The Washington Post

كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "هدية ميلادية" غير مرحّب بها

أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء أن الحوار مع الولايات المتحدة لم يكن سوى "خدعة حمقاء" وحذرت واشنطن من أنها قد تكون الطرف المتلقي لهدية ميلادية غير مرحّب بها.

أعطى النظام الكوري الشمالي الولايات المتحدة مهلة حتى نهاية العام للتخلي عن "سياستها العدائية" والتوصل إلى مقاربة جديدة للمحادثات وتقديم تنازلات مقابل قرارها بإنهاء اختبارات الصواريخ البالستية النووية العابرة للقارات في عام 2018.

وكان الرئيس ترامب قد تحدث بعبارات هادئة عند توجيهه رسالة إلى كيم جونغ أون في لندن يوم الثلاثاءعلى الرغم من التوترات الحاصلة بين البلدين وأعرب عن ثقته في أن كوريا الشمالية ستظل خالية من الأسلحة النووية. لكنه أشار أيضاً إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "يحب إطلاق الصواريخ ولهذا السبب أطلقت عليه لقب رجل الصواريخ".

وأضاف ترامب أن العمل العسكري لا يزال خياراً قائماً خلال تصريحات أدلى بها بشأن كوريا الشمالية وأضاف "نأمل ألا نضطر إلى استخدام هذا الخيار".

ومع ذلك، فإن العلاقات الشخصية الجيدة بين الزعيمين وقرار الولايات المتحدة الأخير بتأجيل التدريبات الجوية المشتركة مع كوريا الجنوبية لم تكن كافية بالنسبة إلى بيونغ يانغ كما يبدو.

The New York Times

أوروبا تقلب الطاولات على ترامب والأخير لا يروقه الأمر

لطالما استمتع الرئيس ترامب بأنه يعرف كيف يُفقد القادة الأوروبيين توازنهم، ويستعدي الحلفاء، ويحتضن المتمردين، ويطلق مسابقة محمومة لمعرفة أفضل السبل للتعامل معه.

إلا أن ترامب كان أمام مفاجأة كبرى في لندن خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي حيث تعرض لانتقادات شديدة في قضايا تتعلق بالتجارة والإرهاب من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رفض محاولة ترامب للتخفيف من حدة الأجواء ورد بشكل حازم ليقول لترامب "لنكن جديين". والتزم ترامب في اليوم نفسه الصمت بالنسبة إلى السياسة البريطانية، مستجيباً لنداء رئيس الوزراء بوريس جونسون بعدم التدخل في الانتخابات البريطانية قبل وقت قصير من موعد بدء الانتخابات.

وبالنسبة إلى رئيس يفتخر بـأنه يشكّل المخرّب الأكبر، فقد كان التحوّل كبيراً مع تحوّل المشهد الأوروبي بوجود رئيس طموح في فرنسا وزعيمة ألمانية أفل نجمها وزعيم شعبوي في بريطانيا ما أدى إلى تغيّر المعادلات والحسابات بالكامل أمام الرئيس الأميركي ترامب.

روسيا اليوم

الأمير ويليام يشهد تدريبات القوات البريطانية والعمانية

شهد دوق كامبريدج، الأمير البريطاني ويليام، أمس الثلاثاء، التدريبات المشتركة بين القوات البريطانية وقوات سلطنة عمان.

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كينغ، في تغريدة على صفحتها في "تويتر" إن هذه التدريبات تعكس التزام بريطانيا بأمن الخليج، مذكرة بتمرين "السيف السريع 3" في عام 2018، الذي كان أكبر تمرين مشترك للقوات المسلّحة البريطانية منذ 17 سنة.

ووصل الأمير ويليام إلى ولاية خصب بمحافظة مسندم بسلطنة عمان، قادماً من الكويت، في زيارة إلى السلطنة تستغرق 3 أيام.

وقالت سفارة المملكة المتحدة لدى سلطنة عمان في بيان لها: "نرحّب بوصول صاحب السمو الملكي إلى خصب... سنركّز هذا المساء على المصالح الأمنية المشتركة بين بريطانيا العظمى وسلطنة عمان".

وأضافت: "أن الزيارة ستسلّط الضوء على روابط الصداقة العميقة بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان، حيث نشترك في تاريخ طويل ومصلحة مشتركة تهدف إلى السلام والازدهار".

ويوم الأحد، وصل الأمير ويليام إلى الكويت في أول زيارة رسمية، تهدف لتعزيز العلاقات والتعاون بين المملكة والكويت في العديد من المجالات.