الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل: متمسكون بمحاربة الفساد ونقبل بإلغاء الذات من أجل حكومة ميثاقية تحافظ على البلد

قال رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" الأسبوعي: "إن موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية، إضافة إلى أشخاص من الحراك، لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه".

وكالة الأناضول

ترامب: تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين للحصول على مقاتلات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات "إف-35" الهجومية. جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قبيل بدء قمة زعماء الناتو في العاصمة البريطانية لندن. وقال ترامب في هذا السياق: "تم تعليق تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية، وما ستفعله تركيا الآن، هو اللجوء إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى". وأردف قائلاً: "تركيا لا ترغب في اللجوء إلى دول أخرى من أجل الحصول على طائرات حربية، هم يريدون شراء أفضل المقاتلات، ويريدون شراء أعداد كبيرة من المقاتلات وقد دفعوا إلى الآن مليارات الدولارات".

وكالة فرنس برس

وزير الاقتصاد الفرنسي يتعهّد برد "قوي" بعد تلويح واشنطن برسوم جمركية

قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء إن فرنسا سترد بـ"قوة" في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.

وقال لومير لإذاعة "راديو كلاسيك" إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة "غير مقبولة"، وأضاف "تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الأميركية لا تعتبر روسيا دولة راعية للإرهاب

أعلن نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أن وزارة الخارجية لا تعتبر روسيا دولة راعية للإرهاب. وقال هيل أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي "يجب أن نقر بأن روسيا نفسها ضحية للهجمات الإرهابية". وأشار هيل إلى أنه لا يعتقد أنه ينبغي إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب ما تفعله في سوريا. يذكر أن الجيش الروسي يتواجد في سوريا منذ عام 2015 بناءً على طلب من الحكومة السورية لمحاربة الجماعات الإرهابية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

عراقجي: ايران ستعود إلى الاتفاق النووي عقب إلغاء الحظر

قال مساعد وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الإيراني الخاص الى اليابان "سيد عباس عراقجي" : نحن لا نسعى وراء الانسحاب من الاتفاق النووي وإنما قررنا بعد مرور عام على صبرنا والتأكد من عدم تنفيذ التعهدات من جانب الدول الأوروبية، قررنا على خفض التزاماتنا؛ لكن في حال إن تم إلغاء الحظر وحصلت إيران على مزايا هذا الاتفاق سنعود إلى التعهدات المدرجة فيه.