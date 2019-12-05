ما الآفاق المتاحة أمام الفلسطينيين لبناء دولة، على ضوء احتضار عملية السلام؟ - مايكل يونغ – 28 / 11 / 2019

أوضح أن الإسرائيليين والفلسطينيين يسيرون راهناً في اتجاه تنازلي نحو دولة ثنائية القومية. في هذا الإطار، يتبنّى بعض الفلسطينيين خيار "الدولة الواحدة"، لكنه لن يلبّي التطلّعات الوطنية الفلسطينية. في المقابل، لن يتخلّى الإسرائيليون عن مشروعهم الوطني أو يساوموا على الطابع اليهودي لدولتهم. وسينتهي المطاف بالفلسطينيين في إطار هذا الترتيب إلى أن يكونوا محرومين من حقوقهم كاملة. فتطوّر الوضع القائم إلى دولة ثنائية القومية ليس سوى وصفة لصراع أبدي. وقال إنه يبقى حل الدولتين، على الرغم من استحالة تطبيقه في ظل الظروف الراهنة، الخيار الوحيد للمستقبل الذي من شأنه منح الفلسطينيين دولة خاصة بهم إلى جانب إسرائيل ووضع حدّ للصراع. يجب أن يسعى الفلسطينيون جاهدين لإبقاء هذا الخيار متاحاً من خلال تعزيز مؤسساتها الحكومية القائمة وإصلاح انقساماتها الداخلية، ولا سيما إنهاء الشرخ بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزّة.

اكتتاب أرامكو وسيطرة بن سلمان المالية - ستيفان رول – 2 / 12 / 2019

ذكر أن طرح أسهم الشركة النفطية السعودية "أرامكو" المملوكة من الدولة للتداول في البورصة هو من المشاريع الأساسية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطار ما يُعرَف بـ"رؤية المملكة 2030". وقال: من شأن توسّع صندوق الاستثمارات العامة وتحوّله إلى موازنة موازية، وهو ما سوف يساهم الاكتتاب العام في أرامكو في تحفيزه، أن يعود قبل كل شيء بالفائدة على ولي العهد بن سلمان. فسوف يتمكّن من الوفاء بالوعود التي قطعها في إطار "رؤية 2030" ويجعل الموازنة العامة أكثر شفافية وفقاً للمعايير الدولية. وفي الوقت نفسه، بإمكان ولي العهد أن يُعفي جزءاً كبيراً من الموارد المالية للدولة من هذه الإصلاحات ويبقيه تحت سيطرته الشخصية. وهكذا، سوف يمتلك بن سلمان، من خلال هذا الوصول المباشر إلى جزء كبير من إيرادات الدولة، أداةً مهمة لترسيخ سلطته السياسية.

الكوموتراجيديا العراقية بين فقه الواقع وفقه الضرورة - عبد الحسين شعبان – 2 / 11 / 2019

قال إن حركة الاحتجاج التشرينية في العراق لم تكن مفاجئة أو بلا مقدمات، بل كانت امتداداً لأزمة الحكم المستفحلة منذ عام 2003، المتمثّلة بنظام المحاصصة والتقاسم الوظيفي وفق ما سمّي "المكوّنات" كما ورد في الدستور، الذي يوجد بموازاته مرجعيات ما قبل الدولة وما دونها لتنافسه أو تعلو عليه أحياناً، ناهيك بالفساد المالي والإداري والسياسي الذي أصبح يزكّم الأنوف، واستشراء ظواهر العنف والإرهاب. وإن البدء بعملية التغيير تحتاج إلى مسار طويل وربما معقد أيضاً، ولكن قطاره إذا ما بدأ بالسير، حتى وإن كان بطيئاً، فإن سكته صحيحة ومختلفة عن السكّة السابقة، وهو بداية لإصلاحات أخرى ضرورية وأساسية تتعلق بتحسين الوضع المعيشي والخدمات الصحية والتعليمية وإيجاد فرص عمل وحل مشكلات الكهرباء والماء الصافي وبناء وحدات سكنية ملائمة، ناهيك بوضع أسس لاستعادة هيبة الدولة ومرجعيتها التي ينبغي أن تكون فوق جميع المرجعيات، بما يعزز المواطنة ومبادئ المساواة والعدالة والشراكة ويضع ضوابط صارمة لوقف التمييز والشحن الطائفي، وقد تحتاج هذه السلّة من الإصلاحات إلى عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، لتهتدي إلى طريق التنمية المستدامة بكل جوانبها.

الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الوطن العربي - جورج قرم – 28 / 11 / 2019

قال إن التاريخ الاقتصادي للوطن العربي في الفترة الأخيرة هو تاريخ لنموذج "النمو المشوّه" المتعمّم الذي لم ينتبه إليه سوى القلة، وهو الذي يفسر إلى حد كبير البعد الاقتصادي ـ الاجتماعي المهم للثورات العربية. ففي ظل هذا النموذج ازدهر الفساد ونشأت العلاقات غير الصحية المتعددة الأوجه بين المؤسسة السياسية ومؤسسة الأعمال. ولقد ساد الصمت المطبق حول هذه الظاهرة سواء في الإعلام أو في البحث الأكاديمي أو في التقارير التقنية للمنظّمات الماليّة الإقليمية أو للاتحاد الأوروبي أو في المنظمات المالية الدولية العربيّة.

ليبيا... أين هي الآن في جغرافيا العرب وفي ضمير العالم - / 28 / 11 / 2019

تجري في ليبيا حرب استعمارية دولية كبرى رهانها الأساسي ثروات البلاد الطاقية الضخمة. حرب تبدو في ظاهرها فوضوية ولكنّها في الحقيقة متحكّم بأدواتها وحدودها بما يضمن نوعا من التوزيع الاستعماري لخريطة الثروة الليبية بما يُرضي كلّ القوى الاستعمارية الفاعلة في ليبيا المستباحة، وبما يمنع عودة ليبيا إلى التاريخ العربي بعد أن أخرجها منه الاستبداد القذافيّ الذي اجتف بذور فكرة السياسة ودولة القانون من عقل أجيال من الليبيين اللذين اضطرّوا بعد زوال قبضة أجهزة المخابرات الليبية إلى الاعتصام بانتماءاتهم القبلية القديمة، أو إلى تكوين ميليشيات جريمة يجمعها السلاح والمال وترعاها القوى الاستعمارية المتعدّدة، بما يجعل من "الدولة" أبعد من أي وقت مضى عن وعي الليبيين وعن واقعهم.

الدور الأميركي في ليبيا وسيناريو المواجهة مع الروس – 3 / 12 / 2019

كثُر الحديث الشهرين الأخيرين على تصعيد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر عسكرياً خاصة من حيث الاعتماد على الطيران المُسيّر، بعد تعثر تقدم قواته على الميدان، مستهدفا البنية التحتية والمصانع والأحياء السكنية، وهذا التعثر يفسره البعض باستخدام قوات حفتر للمرتزقة الأجانب من الدول المجاورة، كالسودان ومصر وتشاد والنيجر أخيرا، وغير المجاورة من جنود إماراتيين وخاصة المرتزقة الروس من شركة "فاغنر"، ما يثبت أنّ الوضع الليبي تحوّل منذ إعلان حفتر حربه على عاصمة بلاده، إلى ملف أكثر تعقيدا من ذي قبل.